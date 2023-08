¿Peso Pluma no llenará el Foro Sol?, así va la venta de boletos para su concierto en la CDMX

Peso Pluma es uno de los cantantes de regional mexicano más populares que hay actualmente, pues domina los charts internacionales con un par de sus sencillos. Es por esta razón que el intérprete de "Ella Baila Sola" anunció su concierto en el Foro Sol, uno de los escenarios más grandes e importantes, no solo de la capital, sino también de México. A pesar de su fama, al parecer no ha tenido la aceptación que se esperaba, ya que aún hay muchos boletos a la venta.

Hace unas semanas, el intérprete de "PCR" anunció por medio de sus redes sociales que llegaría con "Doble P Tour" a México. Las ciudades que visitará serán el 27 de octubre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco, 8 de noviembre en el Estadio Mobil Super en Monterrey, Nuevo León, y el 11 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, el cual es uno de los escenarios más grandes debido a que tiene una capacidad para más de 65 mil personas.

"Doble P Tour" tendrá 3 fechas en México. IG @ticketmaster_mx

Peso Pluma aún no llena el Foro Sol

El pasado 3 de agosto se abrió la preventa, y a pesar de que se esperaba que un gran número de fanáticos adquirieran sus boletos desde las primeras horas, aquel día los admiradores del llamado "Doble P" pudieron comprar sus accesos sin hacer filas o esperar por mucho tiempo. Al siguiente día se anunció la venta para el público en general, pero de igual manera no hubo mucha demanda por lo que los interesados podían escoger cualquier lugar.

A pesar de que otros artistas como Taylor Swift, BLACKPINK, Coldplay, y también nacionales como Grupo Firme, hacen sold out en pocas horas del lanzamiento de sus boletos, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del joven artista, no ha logrado de vender la mayoría de sus tickets para su próximo concierto en noviembre, por lo que muchos usuarios de redes sociales han comenzado a cuestionar si realmente es tan popular.

En las zonas marcadas con azul aún hay boletos. Captura de pantalla: Tickartmaster

En plataformas digitales y de acuerdo a lo que se puede ver en la página de Ticketmaster, compañía encargada de la venta de boletos, las entradas que más se han vendido son los de la zona Naranja C que tienen un costo de 828 pesos, sin embargo, aún hay varios asientos disponibles. En tanto, las demás áreas en donde los precios oscilan entre los 1,068 hasta 2,856 pesos, también hay lugares, de igual forma aún hay tickets para el VIP que tiene un costo de 4,500 pesos sin cargos.

"No entiendo como peso pluma gana en todos los top, pero en el foro sol no pudo hacer sold out como estaba esperado, será q en realidad a peso pluma no lo hacen famoso los millones de mexicanos, si no los extranjeros??", "Weey qué penita la venta de boletos para el tal peso pluma en el foro sol. ¿No que sus fans son bien bélicos y pudientes?" y "Estoy gozando que peso pluma no ha podido agotar el Foro sol", son algunos de los comentarios que se pueden leer.