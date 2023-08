En ceñido vestido rojo, Karely Ruiz "enamora" a Shakira con sus mejores pasos de baile al ritmo de "Copa vacía": VIDEO

Karely Ruiz acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó un TikTok en el que apareció bailando al ritmo de “Copa Vacía”, el nuevo éxito de Shakira y Manuel Turizo y el baile de la modelo regiomontana tuvo tanto impacto que la propia cantante colombiana compartió dicho video en sus redes sociales, lo cual, emocionó a los fans de la estrella de OnlyFans, quienes de inmediato comenzaron a pedir una colaboración entre ambas celebridades.

Fue la tarde del sábado 26 de agosto cuando Karely Ruiz publicó el TikTok en cuestión, en el cual, apareció vistiendo un ceñido vestido rojo y se grabó realizando la coreografía de “Copa Vacía” de Shakira y Manuel Turizo, la cual, se ha convertido en uno de los trends más populares de la referida aplicación, El video de la influencer regiomontana por sí mismo causó un gran furor, prueba de ello es que en tan solo unos minutos logró acumular cerca de 600 mil reproducciones y casi 50 mil likes.

La coreografía de "Copa Vacía" es uno de los trends más populares en TikTok. Foto: IG: shakira

“Yo la más bandida” fue el texto que escribió Karely Ruiz para acompañar su video, el cual, también difundió en otras plataformas donde tiene presencia donde también causó un gran furor, no obstante, no se imaginaba que la colombiana difundiría su video en su perfil de Instagram.

Shakira presume el baile de Karely Ruiz en Instagram: VIDEO

La mañana de este domingo 27 de agosto el furor creció por el video de Karely Ruiz y esto se debió a que todo parece indicar que su baile le gustó mucho a Shakira pues la colombiana presumió los movimientos de la influencer regiomontana a través de su perfil oficial de Instagram y todo se debe a que, como se dijo antes, la coreografía de “Copa Vacía” es uno de los trends más famosos del momento.

Es importante señalar que, Shakira solo compartió el video de Karely Ruiz de forma íntegra en su Instagram y no escribió ni una sola palabra, no obstante, el hecho por sí mismo emocionó a los fans de la influencer regiomontana, quienes de inmediato comenzaron a sugerir que una colaboración entre ambas luminarias no estaría nada mal. Es importante recordar que Karely Ruiz ya debutó en la música hace unos meses junto a Santa Fe Klan, además, también cuenta con experiencia en videos musicales, sin embargo, se desconoce si la ex de Gerard Piqué esté dispuesta a esto.

Hasta el momento Karely Ruiz no ha emitido ninguna declaración sobre el hecho de que Shakira compartió su baile al ritmo de “Copa Vacía”, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando reaccione al respecto pues este hecho podría beneficiarle mucho en su popularidad ya que la colombiana es todo un fenómeno en redes sociales a nivel mundial pues tan solo en la aplicación de la camarita tiene más de 88.6 millones de seguidores.

