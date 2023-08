Karely Ruiz ya retomó sus estudios y revela qué pasará con su OnlyFans: “Siempre me ha gustado la escuela”

Desde hace algunos meses atrás, Karely Ruiz había manifestado su intención de retomar sus estudios, los cuales, había abandonado con la intención de hacer dinero explotando su arrolladora belleza y ahora que ya logró obtener una buena estabilidad financiera, la modelo regiomontana decidió retomar su formación académica y finalmente regreso a la escuela, no obstante, ha despertado una fuerte inquietud entre sus fans pues se han preguntado de forma recurrente qué pasará con su actividad en OnlyFans, por lo que en esta nota te diremos lo que sabemos al respecto.

Fue a través de sus redes sociales donde Karely Ruiz compartió emocionada su regreso a las aulas y según detalló este hecho trajo consigo severas modificaciones a su rutina diaria pues ahora tiene que despertarse mucho más temprano para poder cumplir con todas sus obligaciones, lo cual, es un cambio radical en la vida de la influencer, quien en más de una ocasión ha dejado ver que le gusta trasnocharse en fiestas o simplemente haciendo transmisiones con sus seguidores en redes sociales.

Karely Ruiz ya había manifestado su intención de retomar sus estudios. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que, pese al cambio que ha implicado el retomar sus estudios, Karely Ruiz señaló que el sacrificio que está haciendo no le molesta en lo absoluto pues confesó que siempre le ha gustado la escuela, además, también aprovechó para reiterar que si dejó pendiente su formación fue para hacer dinero.

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ‘primero voy a hacer dinero’”, señaló la modelo de 22 años de edad, quien en distintas ocasiones ha referido que abandonó la escuela cuando se encontraba estudiando el tercer semestre de la carrera técnica de enfermería.

Así se veía Karely Ruiz cuando estudiaba la carrera de enfermería. Foto: IG: karelyruiz

¿Qué está estudiando Karely Ruiz y qué pasará con su OnlyFans?

Karely Ruiz había declarado en ocasiones anteriores que le gustaría continuar con sus estudios en enfermería, sin embargo, en los últimos años le había despertado el interés por estudiar Nutrición y fue esta segunda la carrera por la que se decantó pues al parecer debido a sus ocupaciones y ritmo de vida le resultará más sencillo ejercer esta profesión una vez que la culmine.

Según la ha declarado la propia Karely Ruiz, los primeros días de su regreso a las aulas le han resultado un tanto pesados debido a que se tiene que despertar temprano, sin embargo, señaló que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente, lo cual, es de vital importancia pues quiere aprovechar al máximo su tiempo para seguir generando contenido para sus redes sociales y para su página de contenido exclusivo pues señaló que no pretende dejar abandonados a sus admiradores.

Karely Ruiz no descuidará su OnlyFans pese a haber retomado la escuela. Foto: IG: karelyruiz

“Obviamente seguiré haciendo dinero (con OnlyFans), creo que puedo con las dos, va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”, fueron las palabras de Karely Ruiz, quien también prometió que estará subiendo en redes sociales algunos fragmentos de su vida como universitaria, pero hasta ahora no lo ha hecho pues como se dijo antes, todavía se encuentra en proceso de adaptación.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz tiene el bikini ideal para el verano y puedes comprarlo en menos de 500 pesos

¡Adiós Santa Fe Klan! Karely Ruiz hará video sin censura con Babo, de Cartel de Santa