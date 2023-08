Galilea Montijo da detalles de sus románticas vacaciones con Isaac Moreno

Luego de casi dos semanas de ausencia, Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy, pues la bella tapatía tomó unos días para vacacionar en playas mexicanas a lado de su nuevo novio, el modelo Isaac Moreno con quien derrochó amor.

A su llegada este jueves 24 de agosto, sus compañeros del programa matutino la recibieron entre abrazos y mucho “chisme”, pues de acuerdo con la propia conductora ya le hace falta ponerse al corriente de todo lo que pasó mientras ella pasaba los días a lado de su nuevo amor.

Con este look regresó al programa Hoy.

Goto: IG @galileamontijo

Luego de dar la bienvenida a Galilea, sus demás compañeros enviaron a la sección “la nota que anota” en donde presentan algunas de las noticas más relevantes de los espectáculos.

Al regreso de dicha sección Gali dijo que ya le “urgía” el chisme, pues necesitaba saberlo todo, ante esto Tania Rincón con una sonrisa muy pícara aseguró que había mucho por contarle pues tenía una ligera sospecha de que en los lugares en donde pasó sus románticas vacaciones no había tele, o más bien, que la tapatía no veía la tele.

Gali pasó unas románticas vacaciones a lado de Isaac Moreno

Foto: IG @galileamontijo

“No, no había tele, no había señal, no había nada…”, dijo Galilea de modo sarcástico