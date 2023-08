Andrea Legarreta se desmorona en vivo y pide ayuda de expertos, a 25 días de la muerte de su madre

Fue el pasado 30 de julio cuando inesperadamente Andrea Legarreta compartió en sus redes sociales la noticia de a muerte de su amada madre, la señora Isabel a quien de cariño siempre llamó ”Chabelita”.

A 25 días de esta irreparable pérdida, la conductora del Programa Hoy este día se desmoronó y entre lágrimas reveló que a la primera persona que contactó para pedir ayuda fue a la tanatóloga Gabriela Pérez, quien dio algunos consejos para aquellos que al igual que Andrea Legarreta se encuentran atravesando un momento de duelo.

Andrea Legarreta muy conmovida por la partida de su mamá.

Foto: Programa Hoy

Aunque la hemos visto en las emisiones del Programa Hoy, así como quienes han disfrutado de su actuación en el musical Vaselina, Andrea Legarreta reveló esta mañana, que no se encuentra del todo bien pues hay días más difíciles que otros, por lo que pidió ayuda de una experta en estos temas.

“Quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte de pronto no sabemos qué hacer con este dolor, de pronto pasas por tantas etapas que siento a veces que no es verdad, de pronto lo único que quiero es como si fuera una niña chiquita es abrazar a mi mamá…yo lo que quiero es el contacto físico y abrazarla, no sé qué hacer con el dolor…” dijo Andrea Legarreta