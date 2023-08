"Se están colgando de su fama": Luis Torres revela todo lo que se vivió en la fiesta de Wendy Guevara

El triunfo de Wendy Guevara en la primera edición de La Casa de los Famosos México ha dado mucho de que hablar, pues el éxito y fama que ha adquirido tras participar en el reality ha llegado a niveles inimaginables por lo que su nombre se escucha por todos lados. Sin embargo, alguien cercano a la joven destapó la realidad que vive la influencer rodeada de personas que al parecer buscan colgarse de su fama.

El sábado pasado, Guevera ofreció una fiesta con motivo de su cumpleaños número 30, esto ocurrió apenas unos días después de que resultara ganadora en LCDFM. Al evento asistieron decenas de personas entre personalidades del mundo del Internet y de la televisión, entre ellos, estuvo ahí el famosos Makeup Artist Luis Torres, quien por un intercambio maquilló a Wendy. Tras asistir a la fiesta, el joven compartió lo que ahí se vivió y sus críticas dieron mucho de qué hablar.

El artista contó a través de una serie de historias de Instagram que el equipo de Wendy le pidió que la maquillara a cambio de grabar contenido con ella, por lo que él accedió. Al terminar su trabajo, asistió como invitado a la fiesta donde dijo que se sentía un ambiente raro, ya que aseguró que los asistentes todo el tiempo querían grabar y tomarse fotos con ella.

“Tu entrabas a esa fiesta y se sentía como un ambiente raro, hasta yo les dije a mis amigos ‘¿será que yo estoy muy cansado por la cruda de mi fiesta?’ ‘Y me dicen no’”, contó Torres.

El también influecer contó que en la fiesta, los invitados tenían todo el tiempo su teléfono grabando y buscaban cualquier momento para acercarse a Wendy y tomarse fotos junto a ella, lo que para él significó una especie de competencia para ver quién lograba hacer más contenido junto a "La Perdida", a quien ya veía bastante abrumada.

“Varios influencers como que no sé, como que parecía que ellos creían que era su fiesta, haciendo mil cosas como pa’ pertenecer o sobre salir, hagan de cuenta que siento que era una guerra como que haber quien puede más a ver a quién pela más, a ver cuántos tiktoks me salen con Wendy o cuántas fotos o a ver de qué manera me puede subir a sus historias”.