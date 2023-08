Fans de Paola, de Las Perdidas, destrozan a Wendy Guevara por olvidar a su amiga, “hicimos famosa a la persona incorrecta” | VIDEO

Es un hecho que la influencer Wendy Guevara se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y sincera personalidad, además de ello, gracias a las anécdotas que compartió durante su estancia en el reality La Casa de los Famosos México, el público pudo empatizar con ella y gracias al cariño de las personas que semana con semana seguían este programa es que pudo ganar el premio de cuatro millones de pesos.

A raíz de este triunfo, las oportunidades para Wendy no han cesado ya que hace un par de días anunció que estará protagonizando un nuevo programa de televisión en donde ella será la protagonista, éste llevará por nombre "Wendy, perdida pero famosa" y aunque no hay fecha de estreno, sus seguidores lo esperan con ansias. Pero no todo ha sido felicidad en esta coronación ya que un grupo de fans la ha acusado de alejarse de su amiga Paola Suárez gracias a que a Wendy "se le subió la fama".

Los fans han hecho teorías sobre su distanciamiento.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28/@soywendyguevaraoficial

El video que demuestra que Wendy Guevara se distanció de Paola Suárez

Wendy Guevara cuenta con una cercana amistad con Paola Suárez, ya que ambas protagonizaron el video viral que las catapultó a la fama en plataformas como "Las Perdidas", pero a pesar de que siempre demostraron una amistad bastante sólida, son muchos los fans que afirman que la relación entre Wendy Guevara y Paola Suárez está irremediablemente rota debido a que Wendy se ha alejado de Paola después de su triunfo en La Casa de los Famosos México.

Los seguidores de "Las Perdidas" se mostraron indignados ante la ausencia de Paola.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28

Estas especulaciones nacieron a raíz de que Paola no fue invitada una fiesta organizada por la conductora Galilea Montijo, en ella celebrarían el cumpleaños de la ganadora y su triunfo y aunque afirmaron que le enviarían la dirección para que la influencer pudiera acudir a ella, éste mensaje nunca llegó por lo que Paola tuvo que regresar a su hogar con una tristeza inmensa en el pecho.

Ay, no me pregunten por la fiesta. Comadres, quedaron en enviarme la dirección y no me la mandaron. No sé si se les haya olvidado (…) Sí sentí feo, no les voy a decir que no pues tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy, pero pues no se pudo. Yo le dije a Wendy: ‘No quiero estar rogando para ir a la fiesta’, si al último se arrepintieron yo no tengo ningún problema, le dije que la miraba en estos días, declaró Paola Suárez después de que los fans notaron su ausencia en la fiesta.

¿Quién es Paola de Las Perdidas?

Después de esta evidente "grosería" (como la han catalogado los fans), los seguidores de "Las Perdidas" se han divido en opiniones opuestas ya que muchos piensan que a Wendy "se le subió la fama" y ha olvidado a su amiga Paola, por lo que han hecho una recopilación de clips en donde se puede ver a Paola llorando destrozada por tras la ruptura con la que había sido su mejor amiga.

Los fans afirman que Paola se encuentra muy afectada por la ruptura.

Fotografía: Tiktok/@vecamovies

Es así como muchos se han posicionado a favor de Paola Suárez y aunque no se sabe el contexto real de estos clips, los fans afirman que "hicieron famosa a la persona equivocada", refiriéndose a Wendy y su supuesto desaire a quien había sido su mejor amiga. Por otra parte, los seguidores más comprensivos explican que después de su triunfo en La Casa de los Famosos México, Wendy se encuentra muy ocupada por lo que es obvio que, por ahora, no tenga el tiempo necesario para estar con Paola; aunque Wendy Guevara no ha emitido ninguna declaración al respecto, muchos de los fans de "Las Perdidas" han demostrado su apoyo a Paola siguiéndola en todas sus redes sociales y dejándole comentarios positivos en todas sus publicaciones.

