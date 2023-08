Paola Suárez, de Las Perdidas, confiesa que “le hicieron el feo” por fiesta de Galilea Montijo: “Sí sentí feo”

Paola Suárez es una de las grandes amigas de Wendy Guevara, pues fue junto a ella que compartieron el video que las impulsó a la fama en redes sociales como “Las Perdidas”; sin embargo, un desaire por la fiesta de Galilea Montijo desató molestia entre los internautas ya que la influencer fue invitada, pero nunca le hicieron llegar la dirección del lugar y, triste, decidió volver a su natal Guanajuato.

Luego de su triunfo en “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara ha sido invitada especial en diversos programas junto a los otros finalistas y el matutino “Hoy” fue uno de ellos. En este lugar se hizo acompañar de su amiga Paola Suárez, por lo que la influencer recibió la invitación para acudir a la fiesta en casa de Galilea Montijo donde celebrarían el cumpleaños de la ganadora y la conductora del reality show acompañadas de otros participantes y figuras de la farándula.

Paola Suárez revela el motivo de su ausencia en la fiesta de Wendy Guevara. Foto: IG @paolitasuarez28

Sin embargo, en las imágenes compartidas por los invitados no aparecía Paola Suárez y esto despertó sospechas entre los fanáticos que no dudaron en preguntarle. Suárez señaló que nunca recibió la dirección del lugar, por lo que decidió comprar un boleto de autobús para esa misma noche y volver a su natal Guanajuato.

“Ay, no me pregunten por la fiesta. Comadres, quedaron en enviarme la dirección y no me la mandaron. No sé si se les haya olvidado (…) Sí sentí feo, no les voy a decir que no pues tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy, pero pues no se pudo. Yo le dije a Wendy: ‘No quiero estar rogando para ir a la fiesta’, si al último se arrepintieron yo no tengo ningún problema, le dije que la miraba en estos días”, explicó.

Llueven críticas a Wendy Guevara

Tras la polémica revelación de Paola Suárez los comentarios no se hicieron esperar y tanto Wendy Guevara como otras de sus amigas que acudieron a la fiesta fueron blanco de críticas, pues internadas aseguraron que de quererla con ellas habrían hecho de todo para que pudiera asistir.

“Si Wendy la considera amiga hubiera hecho lo posible porque Paola estuviera cerca de ella y no, mejor la Salma y el novio andan colgándose de Wendy”, “Sí fue Salma y no Paola, que rabia”, “Wendy debería cuidarse más”, “Tenía ganas de llorar, pobrecita de mi Paola”, “Nada le costaba a Wendy decirle vente para mi hotel y de aquí nos vamos juntas” y “Aquí es donde comienzan a pasar estas cosas”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Ante la controversia que se generó en redes sociales, fue Paola Suárez quien pidió un alto a las críticas contra sus amigas y en una transmisión de YouTube aclaró que al no recibir la dirección compró su boleto para regresar a Guanajuato esa misma noche, pero fue cerca de las 11:00 que finalmente le hicieron llegar lo acordado cuando ya estaba en la estación de autobuses.

“Comadres no hagan lío, ellas no tuvieron la culpa de nada de la ubicación (…) La neta sí me agüite porque, de tanto tiempo que no miré a Wendy, pues quería convivir con ella en una ped*, como antes (…) Ellas no tuvieron la culpa de nada, mamo**s. No hagan una tormenta en un vaso de agua, Wendy no tuvo nada qué ver, no sabía ni dónde era”, detalló.

