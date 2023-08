Miguel Bosé: dan detalles del robo en su casa, habría sido "encañonado" y maniatado

Durante la noche del domingo 20 de agosto el famoso cantante, Miguel Bosé se convirtió en tendencia en redes sociales después de que circulara la noticia que confirmaba que se convirtió en víctima de la inseguridad al sufrir un robo al interior de su casa ubicada en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete de canciones como "Si tú no vuelves", "Amante bandido" y "Amiga" estaba al interior de su propiedad cuando varios hombres armados ingresaron para robarle varios objetos valiosos. Hasta el momento el cantante ni su representante han confirmado los hechos.

El cantante no se ha pronunciado. Foto: Especial

Dan detalles del robo a Miguel Bosé

En su canal de YouTube, el experto en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante contó importantes detalles del robo que sufrió el cantante nacido en España, Miguel Bosé, considerado uno de los máximos referentes en la música pop a nivel internacional.

Fiel a su estilo, el conductor de "Sale El Sol" destapó que el robo ocurrió la noche del pasado viernes 18 de agosto cerca de las 20:00 horas. Detalló que los hechos ocurrieron al interior de la casa de Miguel Bosé ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la Ciudad de México.

En este sentido, Gustavo Adolfo Infante detalló que el cantante estaba en su sala cuando ocho personas armadas ingresaron a su casa y lo amagaron. Al parecer el intérprete estaba en compañía de su hijo Tadeo. El reporte indica que varios trabajadores de Miguel Bosé también fueron amagados.

"Entran, le apuntan en la cabeza según me entero, un comando de ocho pelados, ocho cuates todos vestidos de negro y lo amagan. Estaba con uno de sus hijos, con Tadeo", detalló el periodista.

Una vez que los asaltantes entraron a la propiedad habrían "encañonado" a Miguel Bosé y posteriormente amarraron a las demás personas para encerrarlos en una habitación. En ese momento comenzaron a robar las cosas de valor del cantante y las metieron a una lujosa camioneta. Al momento de escapar se llevaron secuestrado al chófer, quien fue liberado metros más adelante.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dijo que hasta el momento Miguel Bosé no ha levantado la denuncia correspondiente pues está "atemorizado". En sus redes sociales el cantante no ha confirmado los hechos, pero hace unas horas subió unas fotografías presumiendo su cambio de look.

Se espera que en las siguientes horas brinde más información. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Miguel Bosé habría sido asaltado a punta de pistola en su propia casa cuando estaba con su hijo