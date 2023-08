La ex de Alejandro Sanz eleva el estilo en traje de baño desde el mar

Alejandro Sanz se ha destacado en su vida por ser no solo un músico excepcional sino además, por conquistar en corazón de muchas mujeres que se desempeñan a varios ámbitos. El común denominador que tienen todas estas féminas es que cuentan con un cuerpo descomunal y una belleza que no se puede encontrar en todos lados.

Rachel Valdés es conocida por ser la ex del español y parece que ese mote no se lo podrá sacar fácilmente. Es que lo principal que tiene la cubana no haber sido pareja de alguien sino que ella se destaca por ser una de las artistas más consagradas del planeta y la verdad es que da mucha pena que no se la reconozca.

Rachel Valdés. Fuente: Instagram @rachelvaldes_studio

Rachel Valdés se luce en las redes con traje de baño ajustado

De todas formas, la ex de Alejandro Sanz no solo es el arte la que la destaca ya que cuenta con una belleza única y cada vez que sube algo a su Instagram es toda una sensación. En el caso que lo que busque es un look de playa, no hay forma de parar que esas imágenes se virilicen y es lo que ha pasado ahora.

Rachel Valdés en su cuenta de la red social de la camarita subió un carrusel de fotos y videos donde se la ve pasando unas vacaciones increíbles. En una de las imágenes se la puede ver con un vestido blanco donde resalta el gran bronceado a que adquirió y en otras a colgado videos disfrutando dentro del mar como una buen cubana.

Valdés sería la tercera pareja formal de Alejandro Sanz, esto después de haber estado casado con Jaydy Michel y Raquel Perera. La artista contemporánea es de origen cubano y se sabe tiene un hijo de nombre, Max. Justamente es con su familia es que esta en el mar y ha derretido las redes sociales.

SIGUE LEYENDO

En trikini, la única hija de Alejandro Sanz impone estilo esta temporada

En traje de baño, la única hija de Alejandro Sanz reventó la tendencia del verano 2023