Sex Pistols anuncia nueva gira después de 21 años de ausencia y sin la voz de Jonh Lydon

Uno de los movimientos que marcó un parteaguas en la industria musical fue el punk, género que con sus guitarrazos, letras antisistema y shows llenos de energía destructora llegaron a romper las normas establecidas sobre cómo hacer canciones, llevando estos ideales a una forma de vida en contra del sistema. Entre las muchas bandas que se sumaron al movimiento se encuentran los inigualables Sex Pistols, quienes en 1975 irrumpieron en la escena del punk en Londres.

Aunque la banda es legendaria por sí sola y parece que sus canciones resisten al paso del tiempo, las y los fans se llenaron de euforia cuando se dio a conocer que después de más de dos décadas alejados de los micrófonos, Sex Pistols regresará a la escena con una gira por Norteamérica, brindando la oportunidad de revivir la energía cruda que una vez definió un movimiento subcultural que cambió la historia de la música.

En septiembre de 2025, los miembros originales de la banda, Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock, estarán acompañados por Frank Carter, líder de Gallows, para una serie de conciertos que traerán consigo una nueva interpretación del icónico "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" (1977), el único álbum de estudio de la banda.

¿Quién queda vivo de los Sex Pistols? Banda anuncia su regreso a los escenarios

El regreso de los Sex Pistols no es solo una gira más; es una especie de vuelta al lugar donde comenzó todo, por lo que la banda se reunió en el emblemático 100 Club de Londres para anunciar oficialmente su gira por Norteamérica y recordar sus raíces. Glen Matlock, bajista original del grupo, fue claro al señalar la importancia de aquel lugar, un pequeño club en el corazón de Londres que se convirtió en el epicentro de la revolución punk, pues su presentación en 1976 no sólo los catapultó a la fama, sino que también ayudó a consolidar a Londres como la cuna del movimiento.

Casi medio siglo después de que los Sex Pistols irrumpieron en la escena del punk en Londres, la banda está a punto de embarcarse en su primera gira por Norteamérica en más de dos décadas.

Fotografía: Instagram/@sexpistols

Y es que aquel espectáculo marcó el comienzo de esta travesía musical hace casi 50 años, también representó un cambio en la cultura underground. En ese entonces, el punk no era solo un estilo musical, sino una declaración política y social, una reacción a las desigualdades económicas y políticas que marcaban la sociedad británica de la época; por ello, las y los fans que se unieron al movimiento en esos años no solo abrazaron la música, sino también una actitud irreverente que desafiaba las normas establecidas.

Aquí es donde empezó todo, de verdad, todo el punk [...] Creo que todo el mundo necesita a esta banda ahora mismo [...] Al final, vivimos en una época muy, muy difícil [...] Así que la gente no solo quiere venir a entretenerse, sino que también quiere disfrutar, declaró Glen Cook a medios internacionales.

La gira de 2025 comenzará el 16 de septiembre en el Longhorn Ballroom de Dallas, Texas, un lugar que tiene una relación algo turbulenta con la banda, pues durante su primera gira por Estados Unidos en 1978, fueron recibidos por un público hostil que lanzó objetos como botellas y, según cuentan, "pezuñas de cerdo" al escenario. Este episodio no fue el único de una gira estadounidense que se destacó por el caos y la controversia que rodeaba a la banda, un caos que rápidamente se convirtió en parte de su identidad.

Hoy, casi 50 años después, la banda original se enfrenta a un panorama completamente diferente, pero no menos relevante.

Fotografía: Instagram/@sexpistols

En esta nueva etapa, los Sex Pistols llevarán a sus seguidores a través de una serie de conciertos que culminarán en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 16 de octubre, una ciudad y un lugar con un simbolismo especial en la historia del punk. Los fanáticos pueden esperar escuchar "Never Mind the Bollocks" en su totalidad, así como otros clásicos que han quedado grabados en la memoria colectiva de los fanáticos del punk.

Sin embargo, a diferencia de las legendarias presentaciones de la banda en los 70, el enfoque de esta gira será diferente ya que si bien la actitud desafiante sigue estando presente, los miembros de la banda son conscientes de que el paso del tiempo ha influido en su enfoque musical y personal. "Somos un poco mayores, pero tocamos igual de bien, si no es que mejor", dijo Matlock, dejando claro que, a pesar de los años, el corazón del punk sigue latiendo fuerte en sus actuaciones.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de nueva música, los miembros de la banda se muestran cautelosos; aunque dejaron la puerta abierta, ninguno de ellos parece estar listo para comprometerse a crear nueva música en este momento, por lo que no hay planes oficiales de grabar nuevo material.

Fotografía: Instagram/@sexpistols

Sex Pistols no incluirá a Jonh Lydon en su nueva gira

Uno de los aspectos más comentados de esta gira será la notable ausencia de John Lydon, el vocalista original que más tarde cambió su nombre a Johnny Rotten. La relación entre Lydon y el resto de la banda ha sido bastante tumultuosa durante décadas, marcada por desacuerdos públicos, litigios legales y una tensión que nunca se ha disuelto por completo.

De hecho, el último conflicto público entre ellos se dio en relación con la serie de televisión "Pistols" de 2022, basada en las memorias de Jones. Lydon demandó a la banda por el uso de su música sin su consentimiento y aunque el juez falló en contra de él, la relación entre los miembros de la banda y Lydon sigue siendo tensa.

Jones no ocultó su desdén hacia la situación, comentando que no habían considerado la posibilidad de invitar a Lydon a unirse a la gira de 2025, y agregando con cierto sarcasmo: "Lo último que él quiere es tener algo que ver con nosotros". La falta de contacto entre Lydon y el resto de los miembros de la banda ha sido un tema recurrente, con Jones señalando que, aunque Lydon tenía acceso a sus números de teléfono, no ha mostrado interés en comunicarse. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, Jones expresó que le deseaban "lo mejor" a Lydon.