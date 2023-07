En traje de baño, la única hija de Alejandro Sanz reventó la tendencia del verano 2023

La única hija del cantante español Alejandro Sanz ha causado un terremoto en las redes sociales al compartir una imagen luciendo un provocador traje de baño que dejó con la boca abierta a todos los usuarios que la siguen en las diferentes plataformas digitales y se consagra con una figura inigualable.

Manuela Sanz es hija del artista español y Jaydy Michel, y a pesar de ser heredera de dos personalidades reconocidas en la industria del espectáculo, la influencer siempre ha buscado ser independiente y construir su propio camino sin utilizar los nombres de sus padres, para lo cual ha utilizado las redes sociales para cumplir con sus objetivos.

Manuela Sanz. Fuente: Instagram @manuela.snzm

Este es el traje de baño de Manuela Sanz para el mes de julio

La hija de Alejandro Sanz no deja pasar tiempo y se sigue mostrando en las redes con look de playa que llaman mucho la atención. En esta oportunidad, subió una historia a su cuenta de Instagram donde se puede ver un primer plano de un traje de bajo muy peculiar ya que parece de corderoi o algo así.

No hay dudas que Manuela Sanz recibió numerosos mensajes de sus seguidores halagándole lo bien que lucía con su sensual traje de baño que resaltaba su espectacular figura. Este bañador particular es de su propia marca, color marrón que logrando de esta manera un look muy original que fue aplaudido por sus más de 133 mil seguidores.

Manuela Sanz. Fuente: Instagram @manuela.snzm

No hay dudas que Alejandro Sanz no solo nos dejara de herencia un catálogo de canciones increíbles sino además, una de las bellezas de todo el globo. Estrenemos ver como sigue este verano de Manuela y que nos siga enseñando los diferentes outfits que se vienen para este mes de julio.

