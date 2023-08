Maribel Guardia ya sabe qué día va a morir, su hijo Julián Figueroa se lo dijo en sueños

Fue en abril pasado cuando la muerte del cantante Julián Figueroa conmocionó al mundo del espectáculo, desde entonces su madre, la actriz Maribel Guardia, se mantenía alejada de los reflectores enfocada en sus proyectos de trabajo. Hasta su reciente entrevista para el programa "Hoy" en la que habló sobre cómo vive el duelo por el fallecimiento de su único hijo, quien en uno de sus sueños le habría revelado cuándo va morir.

El también actor murió a los 27 años en su casa de la Ciudad de México por un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, así lo dio a conocer la familia a través de un comunicado en redes sociales. Pese al inmenso dolor por la pérdida de su hijo, Maribel Guardia regresó a los escenarios donde el público y sus compañeros de escena no dudaron en externarle su apoyo, pero fue hasta ahora que rompió el silencio y habló sobre el duelo que enfrenta.

En un encuentro con los medios retomado por “Sale el Sol”, la vedette indicó que en más de una ocasión su hijo se le ha manifestado a través de sus sueños donde le da mensajes que la han ayudado a salir adelante y otros de los que decidió reservarse los detalles, como la fecha en la que se reunieron nuevamente cuando ella muera.

“Cuando perdí a Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas, y un día que estaba rezando el rosario llegó a mi, lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, indicó la también cantante y añadió que se siente cansada física y mentalmente por lo que buscará ayuda de una tanatóloga.

Maribel Guardia buscará ayuda profesional

La actriz de "Corona de lágrimas" fue conductora invitada en "Hoy" el pasado martes 1 de agosto ante la ausencia de Andrea Legarreta, quien el fin de semana anunció la muerte de su mamá, Isabel Martínez, tan sólo unas horas después de que celebraran su aniversario de bodas 57.

Maribel Guardia habla del luto que enfrenta por la muerte de su hijo. Foto: IG @julian_f.f

Maribel Guardia recibió un espacio en el programa donde los conductores reconocieron la fortaleza de la actriz ante la muerte de su único hijo. Al respecto, indicó que no le gusta llorar en público, pero al sentirse cobijada por sus compañeros no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el fuerte dolor que siente.

"Hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándose del dolor pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julian. Obviamente se llevó parte de mi corazón pero la otra está llena de recuerdos, magia, música, música y recuerdos inolvidables (...) Una cosa es vestirse de luto que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre, lo traigo en mi alma”, añadió.

