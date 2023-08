Sergio Mayer se lanza contra el team cielo de La Casa de los Famosos México: "No puedo decir que eran un equipo"

Sergio Mayer fue uno de los integrantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, quien no solamente pudo salir victorioso de seis nominaciones durante los 71 días que duró el programa, sino que se coronó como uno de los cuatro finalistas, algo que lo hizo consciente de que su popularidad sigue vigente, incluso después de haber pasado tanto tiempo alejado de las pantallas. Sin embargo son muchas las declaraciones que lo han puesto en el ojo del huracán, tal y como las que recientemente emitió para EXA FM.

Fue en uno de los especiales de esta estación de radio que Sergio Mayer, también conocido como "El Tata" habló acerca de la estrategia que utilizó durante su estancia en La Casa de los Famosos México, misma que le permitió poder deshacerse de uno a uno de los integrantes del equipo del cielo.

¿Los odia? Esto dijo Sergio Mayer de los integrantes del Team Cielo

Lejos de reivindicarse por todos los enfrentamientos que tuvo con cada uno de los participantes de La Casa de los Famosos México, durante su entrevista con el medio señalado, el exdiputado no dudó en despotricar en contra de los integrantes del Team Cielo, asegurando que nunca supieron de qué trataba la competencia y que por ende, no fue complicado irlos sacando de la jugada.

En relación con la actitud con la que el exintegrante de "Sólo para mujeres" llegó a "La Casa de los Famosos México", este destacó que siempre tuvo muy en claro su estrategia, ya que su objetivo no era hacer amigos, sino ganar el premio millonario que finalmente quedó en manos de Wendy Guevara.

Según Sergio Mayer, para lograr generar una buena estrategia es necesario que observes a detalle, ya que sólo así es posible ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada persona. No obstante, esto no lo hizo debajo del agua, ya que siempre fue muy directo y no temió en mostrar sus objetivos:

"De entrada no vengo a hacer amigos. Mi objetivo era (reventarlos" y creo que lo logré, especialmente con el cielo, porque no puedo decir que eran un team, nunca entendieron el juego, nunca supieron de qué se trataba y cuando se dieron cuenta pues ya había cuatro, cinco afuera", expuso el esposo de Issabela Camil.

