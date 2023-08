Nicola Porcella confiesa que se va a quedar a residir en México ¿Se va a vivir con Wendy Guevara?

A pesar de que en su natal Perú, Nicola Porcella fue cancelado por muchas personas, en nuestro país, el finalista de La Casa de los Famosos México ha logrado hacerse muy popular gracias a su personalidad carismática y a la dulce manera con la que siempre trató a Wendy Guevara dentro del reality show en el que se forjó el Team Infierno, sin imaginar el grado de popularidad que terminarían por alcanzar.

De hecho, muchos internautas ya le dieron a Nicola el sobrenombre de "El Novio de México", título que se ha ganado a pulso por el gran cariño que siempre ha mostrado por la nación que lo acogió luego tener problemas en Perú tras ser acusado de violencia de género por una expareja y participar en una fiesta que se salió de control, al grado de que tuvieron que intervenir las autoridades, algo que dañó su imagen pública en este país, al cual, todo parece indicar que no regresará de forma inmediata.

De hecho fue mediante su cuenta de Instagram que Nicola Porcella anunció a sus fans que se quedaría a vivir a México de manera indeterminada, por lo cual se daría a la tarea de buscar un departamento en el cual residir, declaración con la que los usuarios jugaron al asegurarle que posiblemente Wendy Guevara no tendría problemas en darle asilo en su casa, sumándose además al ofrecimiento de vivir a lado del exfutbolista.

"Quiero contarles que ya me quedo a vivir acá y ya comienzo a buscar departamento, así que, nada, estoy muy feliz, muy agradecido. Hoy voy a hacer el canal de YouTube que me dijeron porque quieren ustedes que haga el canal de YouTube y voy a conectarme por Facebook y por TikTok, así que esto es todo lo que ustedes me han estado pidiendo y lo voy a hacer", expresó Nicola Porcella en una de sus instastories.