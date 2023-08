La Casa de los Famosos México ya estaría preparando la segunda temporada y Kimberly, amiga de Wendy Guevara podría participar

Para nadie es un secreto que “La Casa de los Famosos México” ha sido uno de los realities shows más exitosos en los últimos años, incluso algunos señalan que la versión mexicana tuvo mucha más audiencia que la versión original la cual fue televisada por Telemundo, por lo que la televisora de San Ángel ya está pensando en una segunda temporada de este programa.

Así como lo lees, tan solo han pasado tres días desde que terminaron las transmisiones de “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, ya comenzaron los rumores sobre que antes de que termine este 2023 podría llegar la segunda temporada de este exitoso reality show, en la cual presuntamente Kimberly Irene “La más preciosa”, quien es una de las mejores amigas de Wendy Guevara podría participar.

¿Kimberly será parte de la segunda temporada de LCDLFMX?

Antes de que terminara esta primera temporada de “La Casa de los Famosos México” ya habían comenzado los rumores sobre los presuntos integrantes de la segunda temporada de este reality show.

Y es que, en redes sociales se ha rumoreado que estrellas de la talla de Lorena Herrera, Michelle Viet, Lorena de la Garza, Karla Díaz, Mauricio Mancera, Gabriel Soto, así como algunos influencers como Daniela “La Bebeshita”, Herly RG, Ricardo Peralta, Kunno, entre otros podrían ser parte de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Sin embargo, nueva información ha salido a la luz, pues la periodista Ana María Alvarado reveló en el programa Sale el Sol que la amiga de Wendy Guevara, Kimberly Irene conocida también como “La más preciosa” podría ser parte del elenco de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

“Me entero que la van a meter a segunda temporada (a Kimberly Irene)”, dijo Ana María alvarado

¿Kimberly podría estar en LCDLFM 2?

Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

Y es que, mucho se ha dicho que los productores y ejecutivos de la televisora de San Ángel están fascinados con la respuesta que dio el público al tener a Wendy Guevara en la primera temporada del reality show.

Pese al gran entusiasmo y a que Kimberly Irene sería la gran apuesta de la segunda temporada, la periodista anteriormente mencionada no cree que sea una buena estrategia para una segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”

Y es que, Alvarado advirtió que no es bueno repetir la fórmula pues ella cree que aunque Wendy fue un gran éxito, el meter a Kimberly podría no tener el mismo resultado tan positivo: “No quiere decir que va a dar el mismo resultado, que padre que vaya, pero no quiere decir que por elegir elementos similares vaya a resultar igual”.

¿Será que tenga el mismo éxito?

Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

Además de revelar la posible entrada de Kimberly a la segunda temporada de “La casa de los Famosos México”, también se reveló que ésta podría iniciar antes de que termine el 2023 y no el próximo año como se había planeado inicialmente.

