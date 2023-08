El ARMY se lanza contra V de BTS, lo acusan de dedicar su nuevo disco a Jennie de BLACKPINK

El cantante surcoreano Kim Taehyung, quien es mejor conocido en la industria K-Pop como V de BTS, ha sido sumamente criticado por algunos de sus fans tras el lanzamiento de algunas canciones de "Layover", pues lo acusan de dedicar parte de su material a Jennie Ruby Jane, una de las integrantes de BLACKPINK, con quien ha sido relacionado desde hace más de un año.

Pese a que Taehyung no ha confirmado estar en una relación con la cantante de "SOLO", lo cierto es que algunos de sus fanáticos están seguros de que son pareja, por lo que han decidido no comprar o reproducir las canciones del artista hasta que termine su presunto noviazgo.

(Créditos: Facebook / BIGHIT)

¿V de BTS dedica su nuevo material a Jennie de BLACKPINK?

Luego de que se rumoró que el cantante de K-Pop dedicó una de sus canciones a Jennie, algunos de los ARMY se han mostrado molestos en las redes sociales debido a que no les agrada la idea de apoyar la supuesta relación que hay entre los cantantes. "No apoyen el disco de Taehyung porque está dedicado a su novia Jennie", aseguró un presunto seguidor de BTS.

Sin embargo, existen otros seguidores que afirman que esto no es cierto, por lo que planean seguir apoyándolo pese a lo que se dice de su trabajo musical. Además, mencionan que quienes no quieren escuchar a V de BTS no son verdaderos ARMY, pues menciona que quienes realmente lo admiran deben aceptar sus decisiones. "De verdad son tan desagradables algunos 'fans'. Si realmente lo quisieran lo apoyarían en todo", "¿Por qué son así? Me dan mucho cringe algunos" y "Claramente esos son haters de V", fueron algunas de las reacciones en la red.

(Créditos: Facebook / Jhon)

¿Cuándo será lanzado "Layover" de V?

"Layover", el nuevo disco solista de V de BTS será lanzado en su totalidad el próximo 8 de septiembre, pero en diversas plataformas ya están disponibles dos de sus canciones: "Rainy Days" y "Love Me Again". En total, el material tendrá cinco canciones y un bonus track, pero supuestamente "For Us" es la que escribió para Jennie de BLACKPINK.

(Créditos: Facebook / BIGHIT)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: RM de BTS lamenta la pérdida de un ser querido y conmueve al ARMY con su mensaje

Excluyen a Jennie de BLACKPINK de la página oficial de YG Entertainment