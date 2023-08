El nuevo disco de V de BTS tendría una canción que habla sobre Jennie de BLACKPINK

El cantante surcoreano Kim Taehyung, quien es mejor conocido como V de BTS, recientemente se estrenó como solista tras lanzar su tema "Love Me Again", pero todavía falta para que sus fans, quienes son llamados ARMY, conozcan todas las canciones de su disco "Layover", por lo que están muy emocionados de escucharlas.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de algunos seguidores es que una de sus nuevas canciones haría referencia a la cantante Jennie de BLACKPINK, con quien ha sido relacionado desde hace meses, pues aseguran la letra habla de California, Estados Unidos, un lugar donde supuestamente ambos tuvieron un viaje.

¿Qué canción de V de BTS supuestamente habla de Jennie?

A través de Twitter se filtró que la supuesta canción que V de BTS escribió para Jennie de BLACKPINK se llama "For Us" y trata de una persona que extraña a su ser amado. "Ahora estoy en California, sigo esperando por ti ¿Cambiarás de opinión? Lo dejaría todo por nosotros. Desearía poder quedarme contigo", se lee en una de las imágenes que circulan en la red.

De acuerdo con algunos fans de la pareja Taennie, la letra de "For Us" está totalmente dedicada a la cantante de "SOLO", pues desde que se rumoró que ambos salían muchas personas se mostraron en contra de su amor, por lo que Tae mencionaría esto en dicha canción.

California, ¿por qué es tan eespecial para Taennie?

Además, mencionan que debido a sus apretadas agendas seguramente se ven muy poco y esto también se lee en una parte de su nuevo material donde comparte sus deseos de pasar más tiempo con esa persona tan especial. Asimismo, afirman que en algún momento la presunta pareja tuvo una cita en California, pues existen fotografías de ambos en una alberca muy parecida.

De hecho, ambos suelen visitar mucho esta ciudad por cuestiones de trabajo, por lo que aseguran no sería raro que sea un lugar importante para los dos. Sin embargo, estas son solamente especulaciones de los fans, por lo que habrá que leer toda la letra de "For Us" y escuchar al propio V de BTS decir de qué trata. Además, ninguno de los cantantes de K-Pop ha confirmado su relación, así que solamente es un rumor entre los internautas.

