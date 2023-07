FOTOS: Así fue como Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS llegaron juntos al aeropuerto

Recientemente, la cantante de BLACKPINK, Jennie, fue vista en el aeropuerto Incheon, en Seúl, Corea del Sur, por lo que los rumores de citas con Taehyung de BTS sonaron nuevamente. Sin embargo, el medio surcoreano Dispatch, el cual es conocido por dar a conocer a las parejas de ídolos, asegura que llegaron casi al mismo tiempo, pero no en el mismo avión.

¿Jennie y Taehyung de BTS llegan al mismo tiempo?

Los rumores de que Jennie y Taehyung están saliendo tomaron fuerza nuevamente luego de que ambos fueron captados en el aeropuerto de la capital surcoreana tras llegar de sus agendas en el continente europeo. Sin embargo, la rapera e intérprete de "SOLO" llegó media hora antes desde Londres, mientras que el cantante de la boyband arribó desde un vuelo que venía de París.

(Créditos: Newsen)

Por este motivo, internautas aseguran que no pudieron estar juntos, ya que hay pruebas de que ambos llegaron separados. De hecho, Jennie no estaba sola y en las imágenes que circulan en redes también se ve a las otras integrantes de BLACKPINK caminando en el aeropuerto. A su vez, Dispatch, reveló que no habían llegado en el mismo avión.

(Créditos: Dispatch)

ARMY reacciona a los rumores entre Tae y Jennie

Luego de que ambos cantantes fueron vistos en el aeropuerto de Incheon el pasado 4 de julio, en redes sociales se empezó a especular sobre su relación y muchos afirmaron que probablemente había estado juntos en los últimos días. Sin embargo, el ARMY, fandom de BTS, se lanzó a defender a Tae de los chismes y dejaron claro que está soltero.

En diversas publicaciones en Twitter, los seguidores de Taehyung de BTS, aseguran que él está soltero y Jennie no mantiene un romance con él. Asimismo, agradecieron al medio Dispatch por informar que ambos llegaron en diferentes vuelos y solamente fue una coincidencia que estuvieran ahí al mismo tiempo.

"Desde ahora me declaro fan de Dispatch", "Dispatch defiende a Tae mejor que su propia empresa", "Dispatch es fan de la relación entre Tae y Kook, por eso lo defiende" y "Los amamos Dispatch, son los mejores", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

PAL