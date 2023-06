BLACKPINK: Jennie recibe propuesta de matrimonio tras rumores con V de BTS y esta fue su respuesta

BLACKPINK está en medio de su gira encore para darle final al "Born PinK Tour", con el cual hicieron historial al tener el concierto más taquillero de la historia por sus presentaciones en México. Además, varias de las integrantes han aparecido en importantes eventos, Jennie también estrenó sus nuevos proyectos.

La joven embajadora de una reconocida marca de moda asistió al festival de Cannes y estrenó "The Idol", serie en la que hace su debut como actriz. Este fin de semana, la joven apareció en las tendencias de las redes sociales gracias a sus escenas, pues muchas fans le demostraron su apoyo.

Además de la música, también ha sido blanco de rumores amorosos con V de BTS, pues aparentemente fueron vistos en París durante una cita nocturna. En su más reciente concierto, Jennie de BLACKPINK reveló que recibió una propuesta de matrimonio y esta fue su respuesta.

Jennie de BLACKPINK revela que le pidieron matrimonio

Las agencias de BTS y BLACKPINK respondieron a los rumores de V y Jennie, argumentaron que no era posible aclarar las noticias al tratarse de su vida privada. Desde entonces, las fans se mantienen escépticas ante las noticias hasta que los idols no confirmen por sí mismos.

Sin embargo, en su más reciente concierto de BLACKPINK, Jennie reveló que recibió una propuesta de matrimonio. Pero no fue del cantante V, sino de un fan que llevó un cartel para pedirle que se casara con su hijo. La respuesta de la idol fue pedirle que mostrara al joven para saber quién era.

BTS: ¿Jennie le dedicó canción a V de BTS?

Sobre su relación con V de BTS, la joven no ha dicho nada al respecto, pero en un nuevo video de la joven, las fans volvieron a especular de su relación. Jennie asistió a un evento de moda donde cantó "Fly me to the moon", una canción de Frank Sinatra que es de las favoritas del integrante de la boyband. Algunos creen que pudo haberla conocida por él o que fue un gesto indirecto para su supuesto novio.