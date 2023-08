Excluyen a Jennie de BLACKPINK de la página oficial de YG Entertainment

A través de redes sociales se viralizó que la estrella de K-Pop Jennie Ruby Jane, conocida simplemente como Jennie de BLACKPINK, quedó fuera del sitio oficial de la empresa surcoreana YG Entertainment, por lo que los rumores que de no renovó contrato empezaron a crecer. Sin embargo, algunos seguidores de la girlband, conocidos como BLINK, esperan que solamente se trate de un error.

De hecho, están seguros de que la rapera si planea continuar dentro de la banda, pues recientemente fue captada afuera del edificio de la YG junto con su compañera Jisoo, quien hace poco confirmó su relación con el actor de doramas Ahn Bo Hyun. Además, mencionan que su canción "You and I" podría ser lanzada muy pronto.

¿Jennie desaparece del sitio de YG?

Luego de que la cantante de "SOLO" quedó fuera de la página de la YG Entertainment, los rumores de alguna de las chicas de BLACKPINK dejará la empresa brotaron nuevamente, pues cuando la agrupación 2NE1 decidió disolverse también las integrantes que dejaron la empresa desaparecieron del sitio.

Sin embargo, los BLINK, nombre del fandom de BP, asegura que todo fue un error de la página oficial. pues el nombre de Jennie sigue apareciendo en la sección de artistas y el único lugar donde no se ve es en donde se vende la mercancía oficial de las chicas. De hecho, creen que el motivo de su desaparición es que ya se terminaron sus souvenirs.

¿Jennie se va de BLACKPINK?

Además, Jennie y Jisoo fueron captadas por algunos fans en el edificio de la empresa YG, por lo que consideran que no debería ser preocupante que la rapera ya no esté en dicha sección del sitio, ya que esto no confirma que no seguirá junto a las chicas de BLACKPINK.

Asimismo, los BLINKS se percataron de que la canción "You and I", conocida por ser el solo de Jennie, fue registrada en ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores), así que esto podría ser un indicador de que la estrella de K-Pop continuará en la empresa.

