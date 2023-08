¿Cuál es la estatura real de la hermosa Maya Nazor sin tacos?

Maya Nazor es una de las personalidades más importantes de las redes sociales y es que gracias a su carisma y su personalidad ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. Actualmente se encuentra trabajando para una importante empresa como Playboy y además se encarga de confirmar porqué es una de las más lindas de todas. En las últimas horas, un seguidor le consultó cuál era su estatura y la respuesta de la joven sorprendió a propios y extraños.

En el último tiempo, Maya Nazor se hizo conocida por tener un romance con el reconocido cantante Santa Fe Klan, con quien incluso tuvo un hijo en común, pero decidieron culminar su relación a finales de diciembre del año pasado y en la actualidad. Pero, al parecer el corazón de la modelo e influencer está ocupado y es que estaría teniendo un romance con el jugador de póker José Manuel Planells y con quien se lo ha visto en más de una ocasión.

Maya Nazor, modelo e influencer. Fuente Instagram @nazormaya

Por otro lado, Maya Nazor se encarga de confirmar su belleza en las redes sociales y que es una de las mujeres más lindas de todas, y comparte todo tipo de fotos luciendo los trajes de baño más elegantes de todos, ya sea enteriza o también como bikini. Además, ha expresado su alegría de trabajar para Playboy, a lo que dijo: “Me siento libre, plena y hermosa”.

Maya Nazor luciendo los mejores trajes de baño. Fuente Instagram @nazormaya

La estatura de Maya Nazor

En las últimas horas, Maya Nazor abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram para que sus casi seis millones de seguidores le dejaran algún interrogante y uno de ellos fue cuál es la estatura de la ex novia de Santa Fe Klan. A través de un video, la modelo respondió que mide 1,62 y según ella “es de estatura promedio”.

Otro de los comentarios que respondió Maya Nazor fue ante las cirugías que se había realizado y es que para lucir su esbelto cuerpo recurrió a la ayuda de los cirujanos ppara hacerse dos cirugías estéticas; una para aumentar el tamaño de sus pechos y para adelgazar sus brazos. La influencer declaró: “Yo me hice los implantes y lipo de brazo, fue lo único que me hice y me quitaron unos lunarcitos”.

Maya Nazor se hizo dos operaciones. Fuente Instagram @nazormaya

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor sacude la red con ajustado bañador negro noche

Maya Nazor cumple su sueño de ser una conejita de Playboy: esta es la portada