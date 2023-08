Maya Nazor sacude la red con ajustado bañador negro noche

Las redes sociales de Maya Nazor sigue siendo el centro de atención de millones de internautas. Es que la modelo e influencer mexicana realiza publicaciones en donde despliega toda su hermosura y, con los outfits más en tendencia de cada temporada, ostenta su escultural cuerpo.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram @nazormaya

A sus 24 años, la nacida en Cuernavaca se ha transformado en toda una celebridad en Instagram, plataforma que habitualmente elige para consentir a sus más de 5,8 millones de fanáticos que la acompañan. Maya Nazor ha inundado de contenido su cuenta y allí se encuentran fotografías y videos deslumbrantes.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram @nazormaya

La bella influencer sabe cómo revolucionar a los espectadores y así lo hace cada vez que posa ante las cámaras. Siempre aparece posando con trajes de baño, vestidos o prendas que son furor en cada época del año. Los likes no le faltan a Maya Nazor y es que no solo la platea masculina la admira, sino que muchas mujeres de su edad la tienen como una inspiración a la hora de elegir un look.

El posteo de Maya Nazor en Instagram

Fiel a su estilo, en las últimas horas Maya Nazor volvió a sacudir la red social de la camarita con un par de fotografías. En esta oportunidad, la mexicana posó con un ajustado bañador en color negro noche. Se trata de una prenda de una sola pieza que a pesar de cubrir prácticamente todo su cuerpo, le permitió demostrar su estilizada figura.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram @nazormaya

Más de 300 mil likes aprobaron el posteo que Maya Nazor hizo en su cuenta de Instagram. La influencer impuso tendencia con este tipo de prenda que por lo general se encuentra entre sus preferidas y con la que consigue elogios como “Te ves espectacular”, “Que preciosa”, “Esta mujer es una obra de arte” y “La más guapa de todos los tiempos”, entre otros.

