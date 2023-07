"Me voy a rapar", la dura amenaza de Juan Osorio si su hijo Emilio es el eliminado de LCDLF México

La tensión crece en "La Casa de los Famosos México" previo a la gala de eliminación que ha desatado rumores que apuntan a fraude en el programa o falsas amistades entre los habitantes, aunque algo que se mantiene constante es el apoyo que ha recibido Emilio en el exterior por parte de su padre, el productor Juan Osorio, quien ya anunció que tomará una drástica decisión si es que el cantante es quien sale.

Emilio Osorio, de 20 años, se ha ganado el corazón del público con su talento, simpatía y madurez a tan corta edad; además, la complicidad y amistad que formó con el equipo "Infierno", sobre todo con Wendy Guevara, en el reality show también es motivo suficiente para el apoyo de los fanáticos. Aunque esto no lo salvó de ser nominado por Bárbara Torres, colocándolo de inmediato en la cuerda floja.

Ante esto, el productor de telenovelas externó su decepción con la actriz de "La Familia P. Luche" y la "Barby" Juárez ante las declaraciones contra su hijo y señaló que de abandonar el programa se hará un radical cambio de look.

"Yo creo que ni el mismo Emilio sabe la fortaleza que le está dando toda la gente que lo quiere (…) Esta manifestación de afectos me da mucho gusto, pero uno no se puede confiar. Yo acabo de decir que si él sale este domingo me voy a rapar totalmente en apoyo", dijo.