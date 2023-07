Emilio Osorio se despide de sus compañeros ¿sale de La Casa de los Famosos el domingo?

Emilio Osorio conmovió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México después de que les escribiera un poema para despedirse en caso de que salga eliminado este domingo. El cantante y actor se encuentra en riesgo de dejar el reality show debido a que compite con dos personalidades con importantes carreras y un gran número de fans, sin embargo, lo ha tomado de la mejor forma, ya que ha aprovechado de cada momento para pasarla bien con los habitantes.

El cantante, de 20 años, se encuentra en la cuerda floja junto a Sergio Mayer y Paul Stanley debido a que recibió votos de Bárbara Torres, quien no sólo hizo enojar al los fanáticos, sino también a sus padres Niurka Marcos y Juan Osorio, de hecho este último amenazó con cerrarle las puertas. No obstante, mientras afuera de la casa las cosas están tensas, el joven artista se le puede ver tranquilo, gozando de la convivencia con el "Team Infierno", equipo al que pertenece.

Emilio Osorio se despide del Team Infierno

La noche de este viernes se realizó la fiesta temática, a pesar de que hubo muchas risas debido a que tenían que presentar una rutina de stand up, el que hizo un momento emotivo fue Emilio, quien aprovechó que todos estaban juntos para recitarles un poema que el mismo hizo. El cantante y actor describió la personalidad de sus compañeros del cuarto Infierno, así como a los del Cielo, con un gran sentido del humor.

“Hablando de la Casa comenzaré con el 'Tata' (Sergio Mayer), no es el más viejo, solo tiene mucha edad y mucho pellejo. Después le sigue Bárbara.. bueno Bárbara mala, Bárbara buena... tiene muchos personajes, pero en realidad sólo lava... Barby la campeona, 12 rounds de helado y no engorda... tenemos a Paul, nuestro cocinero, a quien ya no tiene que pedir que venga Joe de nuevo porque la verá el domingo de nuevo", indicó Emilio provocando algunas risas entre sus compañeros.

El hijo de Niurka también mencionó el gusto que tiene Apio Quijano hacia Jorge Losa, mientras que a Poncho De Nigris le indicó que "tira carrilla, no sabemos si tiene dientes de ardilla o de mula". Finalmente, en el caso de Wendy Guevara y Nicola Porcella se burló de su supuesto romance, pues a pesar de que sus coqueteos, el actor peruano "no se deja". Aunque todos eran comentarios divertidos, de repente cambió el sentido de la conversación cuando se despidió.

Emilio Osorio recibió su primera nominación en La Casa de los Famosos México Foto: Televisa

“Esta es la casa de los famosos México, la primera temporada, la mejor de todas, a quien le duela vamos a hacer historia. Me voy a ir cuando me tenga que ir, no me importa. Jefa, habitantes, nada más que si me voy, ahí me lloran”, sentenció el llamado "Joven halcón", que provocó los aplausos entre sus compañeros, los cuales han mostrado que están muy afectados por su nominación, sobre todo Wendy, quien hasta se enojó con Bárbara Torres por esta situación.