Wendy Guevara explota contra Bárbara Torres tras nominar Emilio Osorio

Wendy Guevara y los demás integrantes de La Casa de los Famosos México están cayendo en cuenta de la actitud de Bárbara Torres, pues fue ella quien nominó a Emilio Osorio. Al enterarse de esto, la influencer se molestó mucho, pues el joven cantante es uno de los miembros del Team Infierno y también su amigo dentro del reality, es por esa razón que explotó en contra de la actriz de La Familia P.Luche a la que enfrentó.

Este jueves, fanáticos del programa acudieron a las afueras de la casa para mostrar su apoyo a los habitantes que están nominados, sin embargo, también aprovecharon para informar que Bárbara Torres fue la que le dio sus votos a Emilio y que por eso está en riesgo de salir el próximo domingo. Al escuchar los gritos del público, los miembros del cuarto Infierno quedaron sorprendidos, pues la comediante había sido una aliada del equipo, pero esta vez decidió ponerse en su contra.

Wendy Guevara se molesta con Bárbara Torres

Los integrantes del Infierno se reunieron en el gimnasio, y empezaron a hablar al respecto, en ese momento se acercó Bárbara Torres para confirmar que había nominado al hijo de Niurka y Juan Osorio. La actriz que la dio vida "Excelsa" en la Familia P.Luche se justificó diciendo que no le podía dar votos a Sergio Mayer porque se lo había prometido, por lo que su única opción fue el joven cantante y actor, al que le pidió perdón y ante las cámaras le solicitó al público que lo salvaran.

En tanto, en las imágenes capturadas y compartidas en redes sociales se puede ver el rostro molesto de Wendy Guevara, pues hay que resaltar que Emilio Osorio se convirtió en un "hermanito" para ella. A pesar de que en ese momento la integrante de "Las Perdidas" se retiró del lugar, sin hacer ningún reclamo, más tarde en una reunión en la cocina, la influencer encaró a Bárbara para hacerle saber que se estaba tomando muy en serio el juego y que además decía cosas fuertes a sus compañeros.

Los habitantes discuten constantemente con Bárbara Torres por sus comentarios agresivos Foto: Televisa

Wendy Guevara encara a Bárbara Torres tras comentarios ofensivos

Torres volvió a tener una discusión con Sergio Mayer, lo que desató una serie de opiniones dentro de la casa de los famosos. Aunque Wendy había preferido mantenerse alejada de este tipo de peleas, esta vez sí le dijo a la actriz estaba tomándose las cosas personales y que realizaba comentarios agresivos, como en aquella discusión con Raquel Bigorra en la que le mencionó que había llegado en una balsa desde su natal Cuba. "A veces decimos cosas, que no debemos de decir, que nos pasamos de verg*. (...) Todos la cagamos, y vamos a salir afuera por cosas que dijimos aquí adentro".

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que habló con Bárbara Torres, ya que después sin sus compañeros comenzó a platicar más tranquilamente con ella; pero la comediante se puso a la defensiva. La actriz y humorista se ha estado peleando con Mayer, por lo que ha hecho comentarios duros sobre su edad, es por esa razón que Wendy intervino para hacerle entrar en razón, no obstante, la estrella de televisión se ha defendido alegando que puede decir ese tipo de cosas debido a que los dos son adultos.

"Debes de ser muy cuidadosa (con lo que dices). Lo que no te gusta, tu repites y lo haces", le dijo Wendy Guevara sobre los comentarios, considerados como ofensivos. A lo que Bárbara Torres aseguró que podía mencionar este tipo de cosas porque ella también es mayor, así como la influencer le podía hacer comentario a una chica trans porque ella pertenecía a la comunidad y Emilio le podía decir lo que él quisiera a un joven de su edad, por lo que él contestó: "Yo no le digo a nadie, nada que no quiero que me digan".