Diego de Erice de La Casa de los Famosos México le pone un alto a Niurka, habla de Emilio Osorio: "no lo puedes salvar"

Una nueva rivalidad se está cocinando en la industria del espectáculo después de que la bella vedette, Niurka Marcos y el conductor de "La Casa de los Famosos México", Diego de Erice, se estén enfrascando en un importante intercambio de mensajes tras la nominación de Emilio Osorio, hijo de la polémica actriz.

Todo comenzó el pasado miércoles 5 de julio después de que los habitantes de "La Casa de los Famosos" pasaran al confesionario para nominar a cuatro de sus "compañeros". La gran sorpresa de la noche fue que Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, resultara sentenciado a la Gala de Eliminación del próximo domingo 9 de julio.

Después de que Niurka Marcos asegurara que sí puede salvar a su hijo, Emilio Osorio, de convertirse en el quinto eliminado de "La Casa de los Famosos México", pero necesita que la producción no meta su mano, Diego de Erice, conductor del programa, le mando un contundente mensaje.

Fue por medio de un video en TikTok, el conductor estrella de "La Casa de los Famosos México" dijo que el público tiene la última palabra para decidir al expulsado del domingo 9 de julio. Reiteró que Niurka Marcos solo puede votar una vez, pero la mayoría viene de parte de los fans.

“Yo creo que estás en todo lo correcto. Si nadie mete las manos, más que el público, y a eso me refería con que tú no lo puedes salvar. No eres tú, porque tú eres un voto", le dijo el conductor.