La ex de Marc Anthony sacude el fin de semana con el traje de baño ideal para el verano

La ex pareja de Marc Anthony tiene 34 años y es una reconocida modelo venezolana que conquisto el corazón de su audiencia gracias a su increíble talento como también su carisma. Además, consiguió ser conocida internacionalmente cuando estuvo en pareja con el puertorriqueño y por su gran trabajo en las pasarelas.

Shannon de Lima es considerada toda una influencer por sus más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram donde suele compartir imágenes de las marcas con las que trabaja mostrando diferentes opciones de outfit, maquillaje y peinados únicos. En esta oportunidad, se mostró con un traje de baño ideal para resaltar el bronceado dorado.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

Shannon de Lima con un traje de baño ideal para días de playa

La que fuera esposa de Marc Antonhy por tres años, también ha sido reconocida por llevar romances con otras celebridades famosas, como el boxeador y ex campeón del mundo, Canelo Álvarez, el ex futbolista colombiano James Rodríguez, quien hasta el momento sigue reaccionándole a publicaciones y su más reciente novio fue el actor Alejandro Speitzer.

Lo que hermosa de Shannon de Lima y por eso ninguno de sus amores la puede olvidar, es que cuando usa trajes de baños no hay mujer que se le compare. Es que a la modelo no le cuesta combinar atuendos con accesorios y fue justamente lo que hizo en su último posteo de Instagram para que miles de usuarios le regalen un likes.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

Como puedes ver en las imágenes, la ex de Marc Anthony se puso una bikini de color azul metalizado que es ideal para que puedas resaltar el bronceado dorado que te da la playa. Como bien sabes, no es uno de los colores que están en tendencia en estos momentos pero lo puedes usar ya que no desentona en este verano 2023.

