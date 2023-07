La ex de Marc Anthony demuestra la bikini tendencia para el verano

Marc Anthony es conocido por siempre estar rodeado de bellas mujeres. Una de las ex más conocida es la venezolana Shannon de Lima de 34 años que es una de las mujeres más seguidas de las redes sociales por su belleza y talento. Para demostrar que es bella de verdad, la modelo se dejó ver con una bikini ideal para el verano.

Shannon de Lima acumula más de 2 millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram. Estos fans son de todas las latitudes que están al pendiente de sus movimientos y publicaciones. Para ellos, la venezolana no duda en compartir sus mejores posados y looks ya que es dueña de una belleza única.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

La increíble bikini de Shannon de Lima para este verano

La ex pareja de Marc Anthony tiene una trabajada figura producto de su constancia con el ejercicio físico y la buena alimentación, además enseña en la red postales de sus viajes, el detrás de escena de su trabajo y momentos con amigos y familiares desde la playa, uno de sus lugares preferidos.

Ahora Shannon de Lima impactó a todos en la red al posar con un traje de baño de dos piezas color nude. "Mentalmente en la playa" escribió la modelo junto a esta postal que arrasó con miles de likes y cientos de comentarios donde destacaron su talento para posar ante la cámara.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

La bella ex de Marc Anthony combinó este look con gafas negras para el sol, pequeños accesorios y dejó su cabello rubio suelto al sol de la playa. La ex de Marc Anthony usó delicado make up, y también mostró dos de los tantos tatuajes que tiene a lo largo de su trabajado cuerpo.

