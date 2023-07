Alicia Machado recuerda la etapa en la que fue cantante y el público responde: “menos mal no volviste”

Alicia Machado no dudó en compartir un video en sus redes sociales en donde aparece arriba de un escenario, pero no modelando como casi todos sus seguidores la conocen, pues en la antigua grabación está con un micrófono en la mano e interpreta el tema “Eres” una pieza escrita por ella y que asegura estuvo en los primeros lugares de popularidad de su natal Venezuela.

La celebridad aprovechó su espacio en Internet para dar a conocer la faceta como cantante, años que aseguró disfrutó mucho y que según también declaró podría regresar en los próximos meses, aunque no dijo algo más al respecto, algunos de sus seguidores se sinceraron de lo que hay en el video.

No todos los comentarios fueron malos.

“Mi gente Amo Los TBT Hoy me encuentro con mi fascinante paso por la industria de la música Una producción de mi querido @jmv_theproducer y @universalmusica un tema que ocupo los primeros lugares de popularidad en usa ???? y Latinoamérica! Quizás pronto les dé una sorpresa!”, escribió Alicia Machado junto al video.

La estrella originaria de Maracay, Venezuela recibió los halagos más bellos por parte de algunas personas que disfrutaron la grabación, pero también hubo algunos que le pidieron no retomar esa actividad y que aseguraron que tiene falta de talento, de esta manera se dividieron opiniones al respecto.

“Que falta de talento de esta mujer”, “No había escuchado algo así y no quiero hacerlo”, “Lo siento, pero esa no es su voz, no suena nada a ella”, “Menos mal no volviste a cantar” y “Si te hubieses dedicado como es, también serias una gran estrella de la canción”, son solo algunos de los comentarios o críticas por parte de los usuarios de Instagram.

La carrera de Alicia Machado en la música

Yoseph Alicia Machado Fajardo, nombre real de la cantante que se colgó el titulo de la mujer más bella del mundo “Miss Universo en 1996, incursionó en las telenovelas en 1997, pero no fue hasta el 2005 cuando dio a conocer su primer disco "El país de las Maravillas" y en 2009 un segundo proyecto de nombre "Si se acabara el mundo".

Alicia Machado fue reina de belleza. Capturadepantalla IG/machadooficial

Aunque algunos desconocen esta etapa de Machado, la ex Miss Universo para abrir su paso en la música se preparó en el Conservatorio de Música en Venezuela y en el trayecto colaboró con el productor José Miguel Velázquez, quien catalogó la voz de la artista como "hermosa”, además elogió su gran poder para escribir canciones.