Alicia Machado revela su pasado con excesos y drogas: "Siendo la mujer más hermosa, fui terrible"

"No soy una mujer alcanzable", así se definió la ex Miss Universo, Alicia Machado, a días de haber cumplido 46 años. La también actriz y modelo reveló los secretos de su alocado pasado justo cuando ha llegado a la madurez y plenitud de su vida.

"Cuando tenía 18 años tenía casi un millón de dólares en mi cuenta bancaria, siendo la mujer más hermosa del mundo en Estados Unidos. Fui cabrísima loca, desde los 17 como hasta los 25 años, candela con burundanga, yo era terrible", contó para el programa de la cadena estadounidense UniMás, "¡Siéntese Quien Pueda!".

Machado nació en Maracay, Venezuela, y tuvo un ascenso meteórico en la farándula que la proyectó a la cima mundial cuando ganó el máximo certamen de belleza. Ahí conoció a Donald Trump, con quién vivió momentos polémicos que se arrastraron hasta que el empresario fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

Alicia Machado fue Miss Universo. (Foto: IG, Alicia Machado)

La modelo que engalanó las páginas de la revista Playboy siempre se ha caracterizado por su carácter fuerte y no rehuir a la polémica, así que no tiene empacho en hablar de los momentos en que experimentó con drogas en su juventud.

"Bueno, el perico nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas; pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho", expresó sobre la etapa oscura de su carrera entre los 17 y 25 años.

Con cuatro década de experiencia, la venezolana dice no juzgar a las jóvenes de extracción humilde que aceptan "ciertas cosas" cuando les llega la fama y el dinero. "Sé cómo trabaja el diablo, el diablo trabaja por necesidad".

La también actriz posó para Playboy. (Foto: Cuartoscuro)





"No es una cuestión de moralidad, así me criaron", explicó sobre su recelo para aceptar la convivencia sexual con sus parejas. Aunque dijo no ser una mujer alcanzable, aceptó que quisiera casarse en algún momento. "Tener marido sería como la última pieza de lego".

Alicia Machado no ha dejado de estar vigente en las pasarelas, el jet set y la televisión. Este año se convirtió en la ganadora del reality show "La Casa de los Famosos 2" de Telemundo y en México participó con gran aceptación en "MasterChef Celebrity" de TV Azteca.

