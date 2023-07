Paula Levy en crisis tras muerte de su abuela Talina Fernández, ahora busca roomie y casa dónde vivir

El gremio del espectáculo recientemente ha sufrido una de sus pérdidas más significativas, esto debido a que recientemente falleció Talina Fernández, conocida como "La Dama del Buen Decir", quien falleció el pasado 28 de junio. Recordada por ser una reconocida actriz, presentadora y productora mexicana, Talina construyó un enorme legado dentro de los medios de comunicación en nuestro país.

Fernández fue conductora en decenas de programas de televisión y radio, donde demostró su talento para comunicarse y conectar con la audiencia. Su estilo elegante y su capacidad para expresarse han influido en otros presentadores y han establecido un estándar en el ámbito de la presentación televisiva.

Estas son tan sólo algunas de las características que la llevaron a posicionarse como una de las personalidades más queridas, es dentro de este contexto que resulta sencillo comprender los motivos por los cuales el público siempre la apreció, quienes sin duda han resentido su partida, sin embargo, quienes más extrañan a la presentadora son sin duda sus familiares.

La nieta de Talina Fernández busca hogar

Una de las personas a las que más le ha afectado la partida de la reconocida presentadora es a su nieta Paula Levy, quien no solo ha sido afectada anímicamente por la fuerte noticia, sino que también ahora se ha visto afectada entorno a su estabilidad de vida, esto específicamente con temas que tienen que ver con la vivienda y estabilidad.

Es de recordar que en el año 2020 la hija de Mariana Levy dio a conocer que su abuela le brindó apoyo y un techo. “Se hizo completamente responsable de mí. Me puso casa. Me puso comida, agua calientita. Me apapachó y hasta me compró ropa”, aseguró en aquel momento la famosa joven.

Es derivado de este contexto en el que se sabe que Paula Levy vivía con su abuela que ahora ha llamado la atención que la consanguínea de “La dama del buen decir” ha publicado a través de redes sociales un mensaje en el que solicita apoyo para buscar un nuevo hogar e incluso publicó que está en búsqueda de una roomie, es decir, alguien con quien compartir vivienda.

“Busco roomie urgente en CDMX! Si saben de alguien o un depita plis mándenme dm”, es el mensaje que se puede leer publicado en la cuenta oficial de Instagram de la hermana de María y José Emilio. Hasta el momento se desconoce si la joven ya encontró un espacio donde vivir.

