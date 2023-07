Raquel Bigorra rompe en llanto al enterarse de la muerte de Talina Fernández

El pasado miércoles 28 de junio falleció la conductora Talina Fernández a los 78 años, una noticia que puso de luto al medio del espectáculo, sin embargo, fue hasta este martes que Raquel Bigorra se enteró de la muerte de quien fuera su amiga y consejera. La cubana estuvo como invitada al programa ¡Cuéntamelo Ya! para hablar de su salida de La Casa de los Famosos, en la que permaneció encerrada por un mes, y fue Maky quien le dijo acerca del deceso que la hizo romper en llanto.

Raquel Bigorra llora al saber de la muerte de Talina Fernández

"La primera reacción de #Raquelbigorra al enterarse de la muerte de #talinafernández. La conductora no había tenido acceso a su teléfono y así reaccionó ante tan triste noticia @rbigorra @lacasafamososmx @cuentameloyaof", escribieron en la cuenta oficial de Instagram del programa para dar a conocer un video en el que la conductora se muestra afectada por la muerte de la llamada "Dama del buen decir".

Así reaccionó Raquel ante la triste noticia. Foto: IG @cuentameloyaof

Raquel recibió el consuelo de sus compañeras en el programa de espectáculos de Televisa, pues mientras Macky la abraza, Odalys Ramírez le da palabras de aliento, ya que esto sucedió en uno de los cortes comerciales. Al respecto, se han dividido las opiniones de los internautas, pues mientras algunos opinan que Bigorra no está llorando realmente, otros la han defendido y aseguran que en efecto eran una gran amiga de Fernández.

Así habló con la prensa sobre el fallecimiento de su amiga

Horas después la conductora platicó con los medios y recordó algunos momentos especiales junto a Talina, momento en el que también explicó que al salir de la casa la asilaron y le quitaron su celular, por lo que no había podido enterarse de nada. "Fue una mujer que me enseñó muchas cosas del medio, me enseñó muchas cosas del espectáculo (...) era una gente tan maravillosa, y sentí mucho hoy que me lo dijo Maky en el programa, me lo dijo fuera del aire ", comentó.

La conductora de ¡Cuéntamelo Ya! también le comentó que justo el día en que Talina murió ella y Paul Stanley la recordaron en La Casa de los Famosos, asegurando ante la prensa que ella siempre hablaba de Fernández por el amor y cariño que le tenía.