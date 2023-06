La Casa de los Famosos México: ¿presintieron su muerte? Integrantes recuerdan a Talina Fernández el día que murió

Sin duda, una de las personas más queridas y admiradas en el gremio artístico fue Talina Fernández, no por nada este miércoles 28 de junio al confirmarse su muerte, medios de comunicación y muchos famosos lamentaron su fallecimiento y la han recordado con hermosas anécdotas.

Sin embargo, como si hubieran presentido su muerte, integrantes de “La Casa de los Famosos” recordaron a “La Dama del buen decir” el mismo día que murió, cabe señalar que los participantes de dicho reality show no tienen conocimiento de la muerte de la periodista pues están aislados y no tienen comunicación con el exterior.

¿Presintieron su muerte?

Fue este miércoles 28 de junio, cuando algunos de los participantes de "La Casa de los Famosos México" mientras cumplían con el reto de esta semana por el presupuesto que recordaron a Talina Fernández a quien señalaron de ser "una reina", pues fue Raquel Bigorra y Paul Stanley quienes le platicaban a Wendy Guevara sobre cómo era la comunicadora.

Y es que, la influencer nacida en reveló que ella no tenía el gusto de conocer a "La Dama del buen decir" en persona, pero que sabía muchas cosas sobre ella, incluso Wendy mencionó el podcast que recientemente lanzó Fernández junto con su nieta mayor María López Levy.

Ante esto, Raquel Bigorra le dijo a Wendy que sí Talina Fernández la llegaba a invitar no perdiera la oportunidad de ir a colaborar con ella para conocerla, sin embargo, esto ya no podrá ser, pero los integrante de "La Casa de los Famosos México" no tienen conocimiento de la muerte de la comunicadora.

"es una reina y aparte es una maestra, es una institución, fue de las primeras mujeres que tuvo un programa ella sola, (¿Talina Fernández?), también ha hecho historia en la televisión porque aquí ha costado mucho trabajo para que la mujer pueda tener un programa y abrir un programa como mujer ¡huy años!", dijo Raquel Bigorra sobre Talina Fernández

Cabe señalar que Raquel Bigorra trabajó a lado de Talina Fernández y de su hija Mariana Levy, por lo que tuvo una gran relación con ambas, sin embargo, la cubana mientras fue parte de Big Brother fue notificada de la muerte de la hija de "La Dama del buen decir", ahora años después se repite la historia pues la cubana de nuevo está dentro de un reality show y esta vez la comunicadora perdió la vida.