“En el cielo sí está permitido fumar”, Talina Fernández aseguró que al morir iba a platicar con Dios sobre la muerte de Mariana Levy

Este miércoles 28 de junio, inesperadamente se anunció que la periodista Talina Fernández habría sido hospitalizada y que su estado de salud había sido reportado como grave, a tan solo unas horas de esta noticia, fue confirmada su muerte.

Quien fue también conocida como “La Dama del Buen Decir” murió a los 78 años de edad a causa de leucemia; a lo largo de su carrera Talina Fernández compartió algunas anécdotas, pero sin duda, tenía muchas ganas de pláticar con Dios, así lo contó en una reciente plática que tuvo con Isabel Lascurain.

Tal y como lo comentamos en el párrafo anterior, fue hace tan solo unas semanas que Isabel Lascurain presentó en su canal de Youtube una reciente entrevista que le hizo a Talina Fernández.

En dicha plática, “La Dama del Buen Decir” además de contar sus experiencias amorosas, algunas profesionales y también cómo ha sido su vida como abuela, Talina Fernández reveló que tiene un deseo muy especial y ese es poder platicar y hacerle una pregunta a Dios.

Y es que, Talina Fernández asegura que ella a lo largo de su vida se hizo una gran amiga de Dios, por lo que al morir, se va a fumar un cigarrito pues está segura que en el cielo sí podrá hacerlo.

Una vez que tenga su cigarro prendido y esté frente a Dios, la periodista y quien fuera conductora del Programa Hoy, será frontal con el todopoderoso y cuestionará lo que deseaba que aprendiera con la muerte de su hija Mariana.

“Cuando yo me muera me voy a echar una plática con él (Dios), con un cigarrito, porque en el cielo sí está permitido fumar, le voy a decir: ‘haber, ¿qué querías aprendiera yo, cuando se murió Mariana?’, la neta no entiendo para qué, son muchas cosas que quiero preguntar…”, dijo Talina Fernández