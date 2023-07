Taylor Swift: ¿Qué son las "friendship bracelets" que todas quieren usar en sus conciertos y cómo se hacen?

Cuando una cantante crear una referencia dentro de sus canciones, esta se vuelve un secreto entre los fans quienes se encargan de reproducirlo y convertirlo en una unión entre su cantante favorita y todo el público que la escucha y esto es justo lo que pasó con Taylor Swfit que, sin saberlo, la frase de una de sus canciones se convirtió en una referencia que millones de seguidoras han extendido hasta crear una tendencia dentro de sus conciertos, ésto como un símbolo de unión, compañerismo y amor.

Es así como en los conciertos de la cantante se puede ver a miles de fans que llevan en sus muñecas los famosos "friendship bracelets" o "pulseras de la amistad" que, como su nombre lo dice, son pulseras que ellas mismas fabrican con cuentas de diferentes colores y letras que representan eras y canciones de Taylor, pero además de esto, las "swifties" hacen un hermoso ritual en donde intercambian sus pulseras con otras de sus amigas, ésto como una muestra del amor y amistad sincera que existe entre ellas.

Las pulseras son muy únicas ya que son fabricadas por las mismas swifties.

Fotografía: Pinterest.

En el año 2002, la cantante lanzó su álbum titulado Midnights, el cual incluía la icónica canción You're on Your Own, Kid, en donde se puede escuchar la frase So make the friendship bracelets, take the moment and taste it (así que haz las pulseras de la amistad/aprovecha el momento y pruébalo) y fueron esas simples palabras las que bastaron para que las swifties comenzaran la hermosa tradición de llevar pulseras de amistad durante su gira The Eras Tour e intercambiarlas entre ellas como muestra de la unión de los fans.

¿Cómo hacer los "friendship bracelets" para intercambiarlos en el concierto?

Estas pulseras son realmente increíbles ya que vienen en una amplia variedad de colores y contienen palabras que forman mensajes relacionados con la música de Taylor, pero ésto toma aún más significado cuando se sabe que cada color y letra representa una era diferente de su carrera artística, por lo que se convierten en una forma tangible de mostrar cuánto los fans aman a Taylor Swift y lo que significa su música para ellos.

Cada persona está creando sus propias pulseras y las intercambia durante los conciertos entre las swifties, llegando al punto de que su brazo está completamente cubierto por estas adorables pulseras, y si tu quieres replicar esta tradición en el próximo concierto de Taylor Swfit en la Ciudad de México, aquí te mostramos los pasos para fabricarlas.

Materiales

Hilo elástico

Cuentas de distintos tonos para simbolizar cada era de Taylor (verde, amarillo, morado, rojo, rosa, negro, gris, naranja y azul).

Cuentas que tengan todas las letras del alfabeto para poner frases de las canciones.

Si lo deseas, broches para cerrar las pulseras.

Este es un ejemplo de cómo una pulsera puede representar todas las eras de la cantante.

Fotografía: Pinterest.

Fabricación

Elige tu canción favorita y separa las letras y cuentas de colores que necesitarás.

Mide la cantidad de elástico necesaria para el tamaño de tu muñeca, te recomendamos hacerla un poco más grande ya que las cuentas y el nudo final suelen quitar mucho espacio y corres el riesgo de que te apriete.

Enhebra las cuentas en el hilo elástico siguiendo un patrón que represente la era que buscas representar; este es el momento para que dejes fluir tu creatividad y acomodes las frases y colores de la manera que tú quieras.

Finalmente, ajusta la pulsera al tamaño deseado y ata los extremos del hilo para asegurarla; puedes usar broches para pulseras o hacer un "nudo de cirujano" para evitar que se rompan (da clic AQUÍ para saber cómo se hace).

Puedes realizar los patrones que quieras usando los colores y cuentas que más te gusten.

Fotografía: Pinterest.

De esta manera puedes fabricar todas las pulseras que quieras y no te presiones por hacerlas perfectas, ya que todas ellas tendrán un significado muy especial por el simple hecho de ser fabricadas con amor y música de Taylor Swift sonando de fondo; éstas puedes intercambiarlas con tus swifties favoritas e incluso hacer nuevas amigas en el concierto al regalarles algunas de ellas mientras esperan la entrada de la cantante. Lo más importante de estos "friendship bracelets" es que dejes volar tu imaginación y te diviertas haciéndolas.

