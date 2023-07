Los horóscopos se han convertido en un estilo para miles de personas y es que con base en ellos (y en nuestro signo del zodiaco) podemos descubrir muchos detalles privados de la personalidad propia y de nuestros seres queridos. ¿La razón?, que los astros dictan gran parte de quiénes somos y lo que ocurre en nuestras vidas, algo que a la vez nos permite conectar con más y más personas, incluso con algunas celebridades como es el caso de Taylor Swift.

Taylor Swift es la cantante más popular del momento y la que ha construído todo un imperio en la industria musical desde que era una jovencita; ahora a sus 33 años y con su gira The Eras Tour ha confirmado que es la intérprete más icónica y que personas de todas las edades la adoran y no sólo por sus espectaculares shows. Pues si en algo coinciden sus fanáticos y los que no se declaran swifties es que en cada letra de sus temas toca aspectos muy personales.

Descubre si tienes una mala reputación. (Foto: IG @taylorswift)

¿Qué canción de Taylor Swift eres según tu signo del zodiaco?

De hecho, en plataformas como TikTok se ha viralizado un trend que demuestra que Taylor Swift tiene una canción para cada ocasión de la vida como es el caso de una ruptura de amistad, un truene amoroso o un amor no correspondido, y ni hablar de cuando enaltece a personas importantes. Ante ello, en redes sociales también se ha hecho viral una publicación con la que puedes descubrir qué canción eres de la también empresaria.

Aries: Blank Space

Según los fans de la cantautora, los carneros son la canción Blank Space por su temperamento que los puede volver el sueño o la pesadilla de alguien, eso sin mencionar que son inolvidables para sus exparejas. Por otro lado, se sabe que la letra deja ver la juventud, energía, impulsividad y en algunos casos imprudencia del signo bebé del zodiaco.

Tauro: August

Por su parte, los Tauro deben de sentirse honrados con August, ya que enaltece su fidelidad, además que siempre entregan todo de sí mismos, incluso cuando alguien no se lo merece. Finalmente, no puedes olvidar que eres el drama queen de los signos del zodiaco y este éxito musical lo refleja.

¿Eres el más tranquilo del zodiaco? (Foto: IG @taylorswift)

Géminis: Delicate

La canción de Taylor Swift que mejor definen a este signo por su mala reputación, pero también por ser los más auténticos y una cualidad con la que enamoran a las personas indicadas. En lo que respecta al amor no hay mejor forma de demostrar que aunque amas la aventura y la emoción, no te cierras a intentar algo serio y duradero.

Cáncer: Love Story

Para nadie es secreto que los Cáncer son los más sentimentales y para ellos también hay una canción con la que dejan ver que su mayor sueño es tener una historia de amor perfecta y romántica, además que eso marca su personalidad y los anima siempre mantenerse firmes con sus convicciones.

Leo: All too well

¡Y no cualquiera, sino la 10 minutes version!, pues sabes que el drama siempre te acompaña y la mejor parte es que se ajusta a tu signo a la perfección, ya que siempre buscas el protagonismo.

Virgo: Cardigan

Si la fresa de "la gente asume que no sabes nada sólo por ser joven", esta canción es para ti y es que la experiencia que te dieron los astros te hace saberlo todo a pesar de la juventud; sin embargo, no todas son cualidades y es que uno de tus mayores defectos es que no sueltas y eso no te permite avanzar, ¡así que ya deja ir a tu ex!

Libra: Lover

La canción de Taylor Swift que mejor define a los Libra es Lover, ya que son los más enamoradizos y que conocen el amor con cada persona que les dice "hola" y esta canción es la muestra clara de lo que es ser intensos en temas románticos, pero con un excelente disimulo.

Escorpio: Look What You Made Me Do

El segundo nombre de los escorpio es "Karma" y según afirman los propios fanáticos de Taylor Swift, saben cómo pagar con moneda de oro a quienes los han dañado o traicionado. Además, cuando todos piensan que tocaste fondo, sales ante todos como una persona victoriosa.

Sagitario: You Belong With Me

En esta lista los Sagitario tienen un himno que todos conocen y eso los define como los más sociables y divertidos del zodiaco, además que saben cómo ganarse a las personas, ¡incluyendo al que les gusta!

¿Destacas por ser romántico? (Foto: IG @taylorswift)

Capricornio: No Body, No Crime

Esta canción te representa porque siempre tienes que tener la razón y de lo contrario, buscas la forma de convencer a todos de que así es. Por otro lado, sabes cómo manipular las reglas del juego a tu favor hasta conseguir lo que quieres.

Acuario: Cruel Summer

Los Acuario y su mala suerte en el amor no dejarán mentir con que saben cómo ser pasajeros ante su miedo de aceptar lo que en realidad sienten y ni hablar del decir "te quiero" por primera vez. La mejor parte es que este signo sabe cómo fluir.

Piscis: Enchanted

Finalmente, la canción que mejor representa a los Piscis es esta en la que no temes gritar a los cuatro vientos lo enamorado que puedes estar de una persona, pero esto tiene grandes desventajas y es que esto te provoca todo tipo de escenarios en tu cabeza, incluso cuando sabes que no son posibles en lo absoluto.