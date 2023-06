Taylor Swift: ¿qué hay detrás del éxito de la mayor estrella de pop?

Era apenas una niña de 9 años cuando Taylor Swfit comenzó a demostrar sus dotes artísticos, pero fueron tan evidentes que sus padres inmediatamente se dieron cuenta que su hija podría llegar a convertirse no solo en una gran cantante, sino también en una de las compositoras más aclamadas del siglo 21. Y no se equivocaron, actualmente es una de las interpretes más exitosas de todos los tiempos y los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera respaldan la fama que ha conseguido.

Pero el trayecto para conseguir ser un ícono en la industria musical no ha sido fácil, detrás de su éxito ha enfrentado una serie de situaciones en las que ha demostrado que ser una artista de talla internacional, conlleva a enfrentarse a muchas batallas, las cuales hasta ahora ha salido triunfadora y ha dejado ver al mundo, por qué hoy en día, Taylor Swift es una artista célebre en la historia.

El surgimiento de una estrella

Su primer álbum se estrenó el 24 de octubre de 2006, en aquel entonces fue promocionado en una de las primeras redes sociales, My Space, este álbum mezclaba canciones country y pop, las cuales fueron compuestas durante su primer año de preparatoria. Cuatro años más tarde vino su segundo álbum de estudio, "Fearless", el cual se lanzó el 11 de noviembre de 2008, también estas canciones fueron escritas o coescritas por ella misma, en ese entonces vendió en los Estados Unidos 6 millones 173 mil copias.

Con estos éxitos, la cantante logró consolidarse como una artista revelación, pero fue con la canción "Red", con la cual se adentró en el mundo del pop a competir con los grandes. Ese álbum incluyó otros de los que serían sus más grandes éxitos, como “22", “All too well” y “We are never getting back together”.

La polémica con la que demostró su talento

Taylor tenía apenas 19 años cuando recibió el premio al "Mejor video femenino del año". El rapero Kanye West, subió al escenario mientras ella daba unas palabras de agradecimiento, para arrebatarle el micrófono y opacar el momento de la joven estrella musical.

“Yo, Taylor, estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, ¡pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos!”.

Los comentarios que fans tomaron como agresivos iniciaron una fuerte polémica y criticaron fuertemente a West, quien en ese entonces sostenía una relación con Beyonce. El momento fue tan inesperado y vergonzoso que Swift no supo cómo reaccionar, sin embargo, tiempo después, la interprete decidió contestar a aquel acto con la canción “32 y sigue creciendo” dirigida a él y a quienes intentaban destruir su carrera artística; lejos de que el episodio la hundiera, la llevó a flote.

Y aunque Kanye ofreció disculpas de manera pública, eso fue solo el inicio de una enemistad a la que años después también se le uniría Justin Bieber y supuestamente Katy Perry, con quien mantiene una rivalidad musical.

Deja por completo el country y comienza su auge en el pop

En su disco 1989 se escuchaba todavía una pequeña mezcla de country y pop, pero fue en 2014 con “Shake it off” que dejó por completo el ritmo tradicional y eso la hizo debutar como el éxito número 1 en Billboard junto con “Blank space”, con el que ella misma se arrebató el puesto número 1. Pero no solo eso, vendió más de 544 mil copias en su primera semana, y se colocó como el sencillo más vendido de aquel entonces.

Llega "Reputation" después de una etapa a la que la cantante definió como "oscura" pero que le sirvió para retomar fuerzas y mostrar que no solo era una artista fuerte también una mujer que iba a hacer todo para defender su trayectoria. Este álbum ha sido considerado como uno de los mejores lanzamientos digitales de la música en los últimos años.

17 años de carrera musical respaldan su éxito

Con 17 años de trayectoria Taylor ha tenido idas y venidas en el pop y country, sin embargo, el talento que la respalda le han dado la capacidad de experimentar en su música. Fue con el estreno de su disco "Folklore" con el que nuevamente impactó a sus fans, pues fue el álbum más íntimo y personal de la cantante y que por supuesto se ganó un millón de copias en los Estados Unidos, además obtuvo cinco nominaciones para los Grammy, donde ganó el premio al álbum del año. Pero otra mala noticia se avecinaba para la cantante cuando perdió el derecho copyright de cinco de sus primeros discos y debido a que no obtenía ningún ingreso de esas canciones, decidió regrabar sus canciones y se volvieron a convertir en un éxito.

Finalmente, después de una pausa musical por la pandemia de Covid-19, llegó su más reciente álbum al que tituló "Midnights", con el cual logró que 13 canciones entran en el top 15 de las más escuchadas. "Midnights", mientras que las siete canciones extra de la "edición de lujo" aparecen entre los números 20 y 45.

Taylor también fue reconocida por Forbes entre las 100 mujeres más poderosas del mundo, la ubicó en el puesto el 78. Lo que demuestra cómo la cantante ha podido batir récord tras récord y además ha defendido su imagen en una industria fuerte a la que se ha tenido que enfrentar.