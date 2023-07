Christian Estrada desmiente versión de Ferka, asegura que ella insultó a su madre

Luego de varios meses de una polémica separación, Christian Estrada habla por primera vez de las razones que lo llevaron a separarse de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka” con quien además tiene un hijo en común a quien no ha visto desde hace algún tiempo.

A diferencia de Ferka, Christian Estrada no había revelado sus motivos por los que decidió dar por terminado su relación y compromiso matrimonial con la madre de su hijo, sin embargo, hace unos días el modelo decidió romper el silencio.

¿Por qué se separó de Ferka?

Fue en entrevista con “El Burro” Van Rankin con quien tiene una gran amistad tras haberse conocido en la grabación de un reality show en Argentina con quien Christian Estrada decidió abrir su corazón y hablar de temas delicados como lo es su paternidad y la relación con Ferka.

Estrada reveló que debido al cariño y confianza que le tiene al ex conductor de Hoy habló de su polémica separación de Ferka, la madre de su hijo, fue así como el modelo aseguró que quien fue su prometida insultó a su madre y eso jamás lo perdonará.

“El día en que la madre de mi hijo le llamó ‘puta’ a mi mamá, el día que le dijeron ‘puta’ a mi madre enfrente de mí, fue por eso que yo me separé, ¿Por qué?, porque la señorita siendo madre así le faltó al respeto a lo más sagrado que yo tengo…”, dijo Christian Estrada

Así mismo, Estrada recordó que con el dinero que ganó en el reality show “Inseparables” en donde compitió junto con Ferka como pareja, compró el anillo de compromiso que le dió a la madre de su hijo.

Dicha joya, de acuerdo con Estrada tiene un costo de 23 mil dólares o lo que es lo mismo 391 mil 673 pesos mexicanos, de acuerdo al tipo de cambio de este martes 4 de julio.

Aunque Estrada recuerda y hace mucho énfasis en el precio del anillo que le dió a Ferka hace algunos meses, el modelo asegura que no quiere de regreso la joya, pues quiere que se den cuenta que en dicho regalo iban incluidos los sentimientos que en ese momento le nacían.

“Yo ya me había comprometido, yo me fui a un reality, ‘Inseparables’, que lo ganamos los dos, de mi premio yo le compre un anillo de 23 mil dólares, de mi premio…que me comprometí y me iba a casar con ella, el anillo no lo quiero, pero en ese anillo van sentimientos…”, dijo Christian Estrada

Mira sus declaraciones a partir del minuto 54:11

¿Cuál es la versión de Ferka?

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz reveló lo que detonó que ella y Christian Estrada se separaran y todo ocurrió en el bautizo de su hijo Leonel, pues todo parecía ir de maravilla pero de un momento a otro su familia y su relación se terminó.

“el día del bautizo, no sé, no sé si fue la luna, las copas, el aire, el celo del anillo, no lo sé, de verdad me encantaría (saberlo), pasa que me falta al respeto verbalmente, no me gusta, luego tengo este carácter que no me sé dejar ni de ella ni de nadie, contesto y como que nos empezamos a hacer como que la cosa se pone intensa y él no está presente”, contó Ferka en entrevista

La discusión, cada vez se ponía más tensa entre la mamá de Christian Estrada y Ferka, cuando llegó el modelo para mediar la situación, sin embargo, su actuar fue una gran sorpresa para la actriz pues no la apoyó y al contrario siempre la juzgó.

“cuando él (Christian Estrada) llega es cuando las cosas están calientes y lo primero que hace es defender a su madre sin saber cómo fueron las cosas, entiendo que la mamá es intocable..pero considero que también hay que tener objetividad…”, dice Ferka