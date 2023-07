Con bastón y tanque de oxígeno, Lolita Ayala reaparece y habla sobre su delicada situación de salud

Tras su retiro de la televisión mexicana, las apariciones públicas de Lolita Ayala se han disminuido de forma considerable y esto se debe a que su situación de salud ha sufrido distintas afectaciones que le han provocado serios problemas de movilidad, sin embargo, durante este fin de semana, la icónica periodista reapareció ante distintos medios y ofreció detalles sobre la situación médica en la que se encuentra actualmente.

Fue durante una misa en honor a la recién fallecida, Talina Fernández, donde Lolita Ayala reapareció y luego de tener un breve y conmovedor encuentro con los hijos de “La Dama del Buen Decir”, la periodista se dio unos minutos para poder hablar con distintos medios y para comenzar habló sobre la lamentable pérdida de su colega, a quien llegó a considerar como una auténtica hermana.

“La extraño un montón, era como parte ya de mi vida, era tan simpática, era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre”, señaló conmovida Lolita Ayala, quien lamentó que poco a poco sus contemporáneos de generación en Televisa estén muriendo, aunque aseguró que se siente tranquila y dijo estar consciente de que “todos estamos en la lista”.

Lolita Ayala habla sobre su frágil estado de salud y confirma que ya tiene listo su testamento

Al ser cuestionada sobre su estado de salud, Lolita Ayala reconoció que desde que sufrió un accidente aéreo en 2015 su vida ya no fue la misma por las severas lesiones que sufrió, además, señaló que su caso se complicó porque sufrió una caída en su casa por lo que ahora se ve obligada a usar bastón, además, mencionó que también ha recurrido al uso de oxígeno por recomendación médica, sin embargo, la emblemática periodista de 72 años de edad se mostró optimista.

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar, entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y (uso oxigeno) solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre fue recomendación médica”, señaló Lolita Ayala.

Lolita Ayala se ha mantenido alejada de los reflectores tras su retiro de la tv. Foto: IG: lolitaayala_n

Para finalizar, Lolita Ayala señaló que de manera recurrente asiste al médico para someterse a revisiones de rutina para prevenir cualquier situación adversa, sin embargo, consciente de la fragilidad de la vida, la periodista aseguró que ya tiene listo su testamento y dijo estar satisfecha por el legado que dejará en la vida y hasta mencionó cómo le gustaría ser recordada.

“Pues sí, claro, el testamento por supuesto y el legado es el amor a los demás, la labor social fue algo muy importante en mi vida, me encantaría ser recordada como una persona generosa, porque siempre di todo lo que pude”, señaló Lolita Ayala quien también aprovechó para lamentar la muerte de Jorge Berry y aseguró que el periodista fue una muy buena persona y que “jamás le levantó un dedo” como se ha dicho en distintos medios de comunicación.