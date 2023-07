Jorge Berry y la supuesta infidelidad contra Lolita Ayala; así fue el momento caótico en su matrimonio

Este jueves 13 de julio se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento del destacado periodista mexicano Jorge Berry, quien se mantuvo hospitalizado en el área de terapia intensiva, con condición de salud grave debido a un derrame cerebral en el hospital Vallarta Medical Center de Puerto Vallarta, ubicado en Jalisco; el comunicador dedicó su vida al periodismo y la comunicación, además de desempeñarse como columnista en "El Financiero".

De hecho, su último texto escrito debía publicarse el pasado 6 de julio pero desde que se declaró grave de salud, sus labores profesionales tomaron una abrupta pausa; al momento se desconoce el lugar donde se llevarán a cabo los servicios funerarios correspondientes y tampoco sus familiares o personas allegadas han emitido algún comunicado o mensaje para los seguidores de Berry.

Uno de los mensajes más importantes y esperados dentro del mundo del espectáculo e incluso dentro del gremio periodístico es el de la famosa Lolita Ayala, quien a pesar de haberse retirado de la televisión hace varios años, se mantiene activa en redes sociales y ahora ha buscado darle visibilidad a sus proyectos a través de otras plataformas como YouTube.

Recordemos que Jorge Berry y Dolores Ayala Nieto mejor conocida dentro del gremio público como Lolita Ayala mantuvieron una relación amorosa que los llevó hasta el matrimonio, sin embargo, este duró solamente 10 meses debido a una supuesta infidelidad por parte del periodista mexicano con gran interés por todo lo que sucedía en Estados Unidos.

El famoso columnista destacó en el mundo del deporte. FOTO TW: Jorgeberry

En entrevista en el programa de Mara Patricia Castañeda conocido como "En casa con Mara", la famosa declaró que considera que esta relación incluso podría no haberla contado debido al poco tiempo de duración, esto debido a un engaño o triángulo amoroso con Talina Fernández.

"Yo cuando me iba a casar con Jorge le dije que no estaba enamorada de él, y me dijo que le diera un año de casados y que si seguía sin enamorarme, él me daría el divorcio", declaró Lolita Ayala en dicha entrevista.