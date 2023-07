Jorge Berry: ¿de qué murió el reconocido periodista?

Este jueves 13 de julio se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento del destacado periodista Jorge Berry, quien se mantuvo hospitalizado en el área de terapia intensiva, esto debido a que presentó un derrame cerebral, por lo que fue llevado al hospital Vallarta Medical Center de Puerto Vallarta, ubicado en Jalisco; el comunicador dedicó su vida al periodismo y la comunicación, además de desempeñarse como columnista en "El Financiero".

De hecho, su último texto escrito debía publicarse el pasado 6 de julio pero desde que se declaró grave de salud, sus labores profesionales tomaron una abrupta pausa; al momento se desconoce el lugar donde se llevarán a cabo los servicios funerarios correspondientes.

De acuerdo con el periodista Víctor Hugo Arteaga, el director del hospital, Alberto Marrón, había indicado que el pronóstico del periodista no era bueno, pues tenía mucho daño a nivel cerebral que dañó su salud de manera radical y abrupta; sus familiares y amigos se pronunciaron al respecto, enviando sus condolencias y recordando la entrega de Berry en el periodismo.

Jorge Berry nació en la Ciudad de México y al ser hijo de padre estadounidense, pronto desarrolló un gusto por la cultura del país vecino y el deporte, específicamente el béisbol y el futbol americano; en sus inicios, tuvo oportunidad de entrar a una de las televisoras más importantes de México: Televisa.

El famoso periodista se dedicó a la comunicación gran parte de su vida. FOTO TW: Jorge Berry

El famoso estudió en el Colegio Americano, y en 1976 incursionó en el gremio de la comunicación y el periodismo como conductor en la sección de deportes del Noticiero 24 horas al lado del icónico Jacobo Zabludovsky, y para 1981 pudo ocupar el lugar de José Ramón Fernández de Deportes en el Canal 13.

Fue en 1982 que el famoso cubrió las elecciones legislativas de Estados Unidos, y para 1989 regresó a México y se incorporó al proyecto informativo ECO (Empresa de Comunicaciones Orbitales, SA de CV), de la cadena Televisa Networks; entre las coberturas más destacadas en el despegue de su carrera fue cubrir la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, la del Papa Juan Pablo II a México y la visita del Papa Juan Pablo II a México.

Mantuvo una relación con la también periodista y presentadora de noticias, Lolita Ayala; su romance los llevó hasta las nupcias pero este lazo duró solamente 10 meses, y de hecho en entrevista en el programa de "En casa con Mara", la famosa declaró que considera que esta relación incluso podría no haberla contado debido al poco tiempo de duración, esto debido a un engaño o triángulo amoroso con Talina Fernández.

"Yo cuando me iba a casar con Jorge le dije que no estaba enamorada de él, y me dijo que le diera un año de casados y que si seguía sin enamorarme, él me daría el divorcio", declaró Lolita Ayala en dicha entrevista.