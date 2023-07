Lolita Ayala: ¿por qué es tendencia en Twitter la famosa periodista?

Lolita Ayala es una de las personalidades más reconocidas en México por su labor periodística, pero este miércoles 12 de julio se hizo tendencia en Twitter ante el delicado estado de salud del periodista Jorge Berry por el que surgieron rumores de su fallecimiento que aún no han sido confirmados por la familia.

El nombre de la famosa conductora de noticieros surgió en redes sociales debido a que estuvo relacionada con el también columnista, quien, de acuerdo con lo señalado por su hermana, se encuentra hospitalizado en Puerto Vallarta, Jalisco, y permanece en terapia intensiva con un pronóstico poco favorable.

Lolita Ayala tendencia en Twitter ante los rumores sobre la muerte del periodista Jorge Berry. Foto: IG @lolitaayala_n

El periodista Víctor Hugo Arteaga informó que Berry tiene daño cerebral, motivo por el que habrían surgido ya rumores de su muerte. Hasta el momento, la familia del comunicador no ha brindado más información al respecto y tampoco de la razón por el que habría sido llevado a un hospital en la entidad.

¿Cuál es la relación de Lolita Ayala con Jorge Berry?

Lolita Ayala se hizo tendencia en Twitter debido a que en 1976 llegó al altar con Jorge Berry, aunque el matrimonio duró poco ya que se divorciaron 10 meses después en medio de rumores de una infidelidad por parte del periodista.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, “La casa de Mara”, Lolita Ayala reveló que se casó con Jorge Berry sin estar enamorada pero esto no le importó al periodista quien le propuso que de no sentir algo por él en un año le daría el divorcio sin impedimento alguno: “Me casé, no me enamoré, nos divorciamos a los 10 meses”.

Al ser cuestionada sobre una supuesta infidelidad de Berry con la conductora Talina Fernández indicó: “Yo no la caché. Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, ahí él sufrió”. La controversia surgió por la mismas declaraciones de la “Dama del buen decir”, quien aseguró que tuvo un fugaz romance con el periodista mientras él intentaba conquistar a Ayala.

Talina Fernández habría tenido n romance con Jorge Berry. Foto: IG @lolitaayala_n

