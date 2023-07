La Casa de los Famosos México: así fue la fuerte discusión entre Raquel Bigorra y Bárbara Torres

Este domingo 2 de julio, Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada de “La Casa de los Famosos México”, luego de haber quedado nominada entre Paul Stanley y Sergio Mayer, finalmente la cubana salió por decisión del público.

Sin embargo, antes de convertirse en la cuarta eliminada de “La Casa de los Famosos México”, Raquel Bigorra y Bárbara Torres protagonizaron una fuerte discusión, la cual no terminó ahí sino que a lo largo de la noche ambas mujeres no desaprovecharon ni un segundo para darse contigo cada que tenían la oportunidad de hacerlo.

Fue a través de la dinámica de “los posicionamientos” cuando la actriz de origen argentino y que se hizo famosa gracias al papel de “Excelsa” en la serie cómica “La Familia P. Luche”, enfrentó a Raquel Bigorra y ahí Bárbara Torres le dijo a la cubana que no le hacía bien estar cerca de ella.

“Creo que no eres una persona tan sincera como aparentas ser, entonces, eso es lo que yo creo, entonces son algunos de los motivos por los cuales a mi no me hace bien que convivas conmigo”, dijo Bárbara a Raquel