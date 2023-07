Jungkook de BTS y Han So Hee son vistos por primera vez y sorprenden con este VIDEO juntos

Jungkook de BTS es uno de los integrantes que debutará como solista durante el verano. El cantante surcoreano es uno de los lanzamientos más esperados de julio y lo hará con "Seven", su primer single álbum que contará con dos versiones y un video musical.

El idol ya anunció la preventa de "Seven" y se espera que rompa varios récords de ventas y reproducciones con su debut, pues Jungkook de BTS es uno de los integrantes más populares del grupo y del K-Pop. Desde entonces, ha estado realizando los preparativos del disco.

Tras el descanso de BTS, Jungkook aseguró que no quería trabajar en la música, pues se enfocó en descansar; sin embargo, le dio la sorpresa a sus fans, pues debe debutar antes de irse al servicio militar obligatorio a finales del 2023 y posiblemente lo hará junto a su compañero V.

BTS: Jungkook y Han So Hee ya habían "salido" juntos antes de Seven

En recientes días, hubo un fuerte rumor sobre Jungkook de BTS y su debut en solitario con "Seven", pues se dio a conocer que una actriz de doramas estaría junto al cantante para protagonizar su video musical. Algunas fans incluso especularon que viajaron al mismo tiempo a Los Ángeles para grabar el clip.

No fue hasta este fin de semana, que se confirmó la noticia de que Han So Hee estará con Jungkook de BTS en "Seven", siendo una actriz de doramas muy popular gracias a series como "Nevertheless" y "My name" de Netflix. Pero no es la primera vez que se conocieron.

En redes sociales circuló un video de Jungkook de BTS y Han So Hee vistos por primera vez hace unas semanas. Se trató de la premiere de una película a la que ambos asistieron y estuvieron muy de cerca, pues fueron varios famosos los que fueron invitados, quizás ahí se conocieron o ya habían hablado con anterioridad para ofrecerle a la actriz salir en su video.