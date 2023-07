"Se metía al baño a llorar": revelan la frustración que vivió Andrea Legarreta en los ensayos de Vaselina | VIDEO

El mundo del entretenimiento en México vive uno de los momentos más esperados tras la puesta en escena de "Vaselina" con talentos que incluyen a los miembros de Timbiriche y otras estrellas como María León, Angélica Vale, Yahir, Kalimba, Erik Rubín o Andrea Legarreta, un reparto que aunque ha sido aplaudido, también desató la polémica en redes sociales por las edades de cada actor o cantante, de quienes se asegura están lejos de la adolescencia que representa la historia en sí misma.

Sin embargo, algo que muchas personas desconocían es el esfuerzo que hubo detrás de esta obra teatral musical, en especial de ciertas celebridades que han estado alejadas del canto y del baile, y a pesar de ello dieron su mejor esfuerzo. El mejor ejemplo de lo anterior es el de Andrea Legarreta, pues según lo que se dio a conocer, a lo largo de los ensayos de "Vaselina" ella terminaba llorando en los baños por frustración, al menos así lo recordaron sus compañeros.

Los protagonistas de la obra fueron invitados al programa "Miembros al Aire" y durante su participación recordaron la importancia que tuvo la historia de Vaselina en sus propias vidas, ya sea como parte de Timbiriche o como personas ajenas al grupo y que además vivieron de cerca la fiebre por esta trama de drama, romance, baile y música. Pero al hablar de cómo fue la puesta en escena, también recordaron algunos momentos de frustración para los actores.

En la conversación María León recordó que de niña ella participó en una obra escolar donde le tocó interpretar a un personaje masculino y ante ello Diego Schoening, otro de los invitados, agregó que además de la intérprete de "Dime la verdad", Andrea Legarreta pasó por algo similar; sin embargo, ella de niña no tuvo la oportunidad de cumplir su sueño. Ahora, que la también conductora de "Hoy" forma parte del elenco, se dio a conocer el mal rato que pasó con cada uno de los ensayos.

"Andrea quería entrar cuando era chiquita y resulta que por el baile no lo dio. Tú no tienes una idea lo que le costó a Andrea hacer 'Iremos juntos' y llegaban momentos en los que se metía al baño a llorar. Y es que yo para qué me metí, para qué lo hice", dijo el cantante.