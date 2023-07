Este famosos vocalista se sale de la banda en la que se volvió famoso y ahora quiere ser solista

Una noticia que rompió el corazón de millones de fanáticos de La Adictiva es la presunta salida de Memo Garza, quien por años fue el vocalista principal de la banda, los rumores empezaron cuando el famoso ya no acudió a varios de los conciertos que realizaron, después la falta de publicaciones en las redes del cantante y por último las nuevas canciones en donde no forma parte.

Guillermo, mejor conocido como Memo Garza llegó a La Adictiva cuando Claudio Alcaraz dejó el conjunto, pero ahora es el grupero quien abandona el proyecto tras nueve años de compartir su talento con la audiencia, hay que destacar que el público se encuentra afectado por la decisión de ya no estar más en el equipo.

Pero esto es algo que se venía anunciando, fue durante el mes de marzo cuando Memo Garza estuvo en polémicas presuntamente por ser uno de los posibles integrantes que salían de La Adictiva, pero esta noticia no trascendió puesto que continuaron las fotografías en donde aparecía con sus compañeros.

El público está pidiendo respuestas a Memo Garza, en las antiguas publicaciones que tiene en sus redes sociales le escriben algunas frases, en la mayoría le indican que no se salga de la banda aunque también le escriben que puede irse a otras agrupaciones, mientras que no falta quien mencione que puede ser un excelente solista.

“No te vayas de la adictiva Memo tú le dabas el toque nooo”, “Ya no será lo mismo la adictiva sin ti...”, “Saldrás de la adictiva en unos días más se dará a conocer la noticia de tu salida de la banda”, “No dejes la adictiva Memo eras el mejor en la Banda”, “Memo no te vayas... Por ti las canciones son mi vida” y “Me gustaría tu voz en la arrolladora siento que aportarías mucho claro solo es un me gustaría bendiciones”, es parte de lo que le dicen sus fanáticos en redes sociales.