La historia detrás del corrido "JGL" que pidieron los jugadores del León durante su concentración

Los jugadores del Club de Futbol León se volvieron tendencia en las redes sociales luego de que pidieran un narco corrido para escuchar durante la concentración del equipo en Mazatlán, lugar donde acudieron a enfrentarse al equipo de los Cañoneros, en un partido más de la Liga MX.

Jesús "Canelo" Angulo habría publicado en video, pero después de la polémica lo eliminó. Se le puede ver junto a sus compañeros Brian Rubio, Byron Castillo, quienes bailan y cantan con mucho gusto. El momento parecía bastante divertido, pues afuera de su balcón, una banda tocaba.

De manera inmediata escribieron en un papel que querían escuchar el tema "JGL" y le dieron a los músicos un billete de 200 pesos como pago de su petición. La banda, sin dudarlo, aventaron la petición u siguió el cotorreo sin pensar que les traería grandes problemas.

Detrás del corrido

El corrido está dedicado cien por cien a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fundador del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra pagando sus crímenes de exportación de drogas en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. El tema es de La Adictiva y Luis R. Conriquez.

"Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena".

Pero no es todo, pues también aparecen a lo largo del tema sus hijos, también llamados Los Chapitos. Específicamente de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo", y de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ambos en los objetivos más destacados de la DEA.

Crédito: Instagram / @adictivaoficial

"Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe

Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván", es la parte principal de la canción.

También hablan del denominado "Culiacanazo", día en el que el Ejército mexicano encontró a Ovidio Guzmán, otro de los hijos del capo, y lo detuvieron; sin embargo hubo diversas amenazas y el crimen organizado salió a las calles con armas de alto calibre para amedrentar a las autoridades con desatar una masacre en cualquier instante.

Ovidio finalmente fue hallado por segunda ocasión. La detención se realizó en el municipio de Jesús María, Sinaloa, el día 5 de enero de 2023; esta vez con un mejor operativo, con suficiente apoyo para desarmar al círculo de seguridad del supuesto narcotraficante. Actualmente está en el penal del Altiplano, ubicada en la población de Villa de Almoloya de Juárez.

"Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL", interpretan.

