Dr. Wagner está de luto, se despide de un ser querido: "Gracias por enseñarme el significado de la lealtad"

Doctor Wagner está de luto tras confirmarse la muerte de un ser querido para la leyenda del Pancracio. El luchador aprovechó sus redes sociales para compartir la triste noticia donde confirmó que un integrante de su familia había perdido la vida este lunes, 24 de marzo. En la publicación en redes, el gladiador de la lucha libre compartió su tristeza y agradecimiento por haberle enseñado lo que era la lealtad de verdad.

El integrante de la familia del Dr. Wagner que perdió la vida fue su perro, mejor conocido como Morgan, el Champ, Warrior y muchos otros motes con el que la leyenda de la lucha libre se refería a su mascota e integrante de la familia. En la publicación compartió algunas de las fotos donde mostraba lo mucho que lo ama y lo bien que la pasaban juntos.

Su perro, que en paz descanse, era un pitbull, blanco con negro, que se encargó de llenar de felicidad la vida del luchador a lo largo de muchos años. En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, el Galeno del Mal compartió algunas postales de cuando era pequeño, así como algunas otras en las que ya se le veía grande. Se podría decir que puso la primera y la última foto que le tomó a Morgan antes de su partida del plano terrenal.

"Gracias por enseñarme el significado de la lealtad. Te amo con todo mi corazón , gracias por llegar a mi vida. Mi pingüino, mi puchu, mi chavo, mi Champ, mi Warrior. Fue un viaje tan hermoso fue un placer tenerte en mi vida fuiste tan amado, dejas tu huella en mi corazón. Descansa en Paz Amigo mío. Siempre Te Amaré , hasta la muerte y después Morgan. Hasta pronto…", indicó Wagner en su cuenta de Instagram.

El Galeno del Mal se despidió de su perro en redes (IG: galenodmal)

Los fans del Galeno del Mal le mostraron su apoyo y cariño

En los comentaros que acompañaron a la publicación donde el Dr. Wagner se despide de su amigo fiel, los fans no dudaron en darle el pésame y acompañarlo en su dolor, ya que no es fácil despedirse de una mascota después de muchos años juntos. Entre los comentarios se puede ver como el luchador no dudó en agradecerle a todos por los mensajes de ánimo tras la dolorosa pérdida.

Morgan cuando era pequeño (IG: galodmal)

"Lo siento mucho", "De un fanático de la lucha a un luchador: Ojalá que donde quiera que tu perro esté, siempre te acompañe", "Amigo, lo siento mucho", "Lamento mucho tu perdida y solo los que amamos a nuestros animalitos sabemos el dolor que nos dejan porque fueron nuestra familia", "Mi hermano, lamento muchísimo leer esta noticia. Se lo que es amar a un miembro de la familia de otra especia, te mando un abrazo y mucha fuerza amigo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.