La Adictiva canta el corrido “JGL” en Premios Lo Nuestro y las redes explotan: "Mira el tamaño de esos..."

“Aquí manda el señor de La Tuna, así ‘El Chapo’ esté en Culiacán, Nueva York o la luna”, fue parte de la última oración del corrido “JGL” que se escuchó en el Miami-Dade Arena en Florida en voz de La Adictiva, banda mexicana que formó parte de las estrellas que se presentaron en la edición 35 de Premios Lo Nuestro.

La presentación de esta canción ha causado controversia, ya que corresponde aun corrido que tiene como inspiración la vida del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido popularmente como “El Chapo”. Usuarios en redes sociales utilizaron sus espacios para escribir que no podían creer lo que habían visto en televisión estadounidense, pues cabe puntualizar que Premios Lo Nuestro se transmiten por Univisión, una cadena americana.

El tema original es una colaboración entre La Adictiva y Luis R. Conriquez, se trata de una composición de Geovani Cabrera y Kike Torres que ya alberga más de 54 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify más de 235 millones de oyentes colocándose como uno de los proyectos favoritos de las estrellas gruperas.

Hay que recordar que actualmente “El Chapo” se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Nueva York, Estados Unidos cumpliendo una sentencia por narcotráfico y otros cargos ilícitos, ya que por años fue uno de los personajes más buscados, por tal motivo es del asombro de las personas que el proyecto lo presentaran en dicho país.

La canción también ha sido contrastante en opiniones en México, puesto que en su letra habla de temas y anécdotas como el “culiacanazo”, un encuentro entre autoridades del país y el cártel de Sinaloa, esto sucedió el17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, tras los bloqueos y la guerra que estaba empezando decidieron dejar libre al capo, a quien en estos primeros días de enero 2023 fue nuevamente detenido.

Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido

La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos

Es el jefe, lo es y lo era

Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena

Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente

Nos dijeron "Aquí andamos patrullando 24/7

No se asusten si miran retenes

Y menos si cargan las gorras de JGL"

Así suena La Adictiva, viejones

Con nuestro compa Luis R Conriquez, viejo

Ya se armó, viejo

Ánimo viejo

Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente

Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe

Uno es bravo y el otro es más

Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván

Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido

Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo

De la montaña llegan los cheques

Y todos vienen firmados por JGL

Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo

Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño

Aquí manda el señor de La Tuna

A si el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna